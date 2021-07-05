В Ивано-Франковской области решили убрать из библиотек детскую книгу про принцесс-лесбиянок

В облгосадминистрации решились на такой шаг после жалоб со стороны представителей христианских общин. Те считают, что комикс подрывает институт семьи.

Все экземпляры комикса про однополую любовь "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" будут убраны из библиотек Ивано-Франковской области. Об этом во время заседания комиссии облсовета по вопросам культуры, духовности и информационной политики заявила замначальника управления культуры облгосадминистрации Мирослава Корнелюк.

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"Нам поступило письмо по поводу книги "Принцесса+принцесса". Мы уже знаем, сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, немного – по одной, по две в каждую [библиотеку]. Сейчас мы изымаем эти книги. Мы отреагировали на письмо", — заявила чиновница.

Авторами этих писем стали представители христианских общин Ивано-Франковска, а также заместитель главы областного объединения "Просвита" Михаил Сичка. По их мнению, вышеупомянутая книга подрывает институт семьи.

Фото: Открытые источники

Комикс выпустило издание "Рідна мова". В описании говорится, что в ней речь идет о важности собственного выбора, об осознании того, что все люди имеют свои особенности, и о терпимом отношении к этому.

"Комикс очень деликатно затрагивает темы романтических отношений и терпимости к различным моделям гендерного поведения. Никаких откровенных сцен там нет и быть не может", – сказал издатель.

В начале 2021 года правительство за бюджетные деньги закупило более тысячи детских книг про однополые отношения.

Автором вышеупомянутого комикса является новозеландский писатель Кэйти ОʼНилл, книга предназначена для детей старше 5 лет. Предложение о закупке таких книг поддержали 19 из 26 областных библиотек.

Уже в конце января эти книги были в украинских библиотеках. Иллюстрированную книгу о принцессах-лесбиянках, которую приобрел Минкульт, выставили в отделе для дошкольников в Национальной библиотеке Украины.