В Івано-Франківській області вирішили прибрати з бібліотек дитячу книгу про принцес-лесбіянок

В облдержадміністрації зважилися на такий крок після скарг з боку представників християнських громад. Ті вважають, що комікс підриває інститут сім'ї.

Усі екземпляри коміксу про одностатеве кохання "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" будуть прибрані з бібліотек Івано-Франківської області. Про це під час засідання комісії облради з питань культури, духовності та інформаційної політики заявила заступниця начальника управління культури облдержадміністрації Мирослава Корнелюк.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Нам надійшов лист з приводу книги "Принцеса + принцеса". Ми вже знаємо, скільки примірників у наших бібліотеках. Ми дійсно їх поширили по всіх бібліотеках, трохи — по одній, по дві в кожну [бібліотеку]. Зараз ми вилучаємо ці книги. ми відреагували на лист", — заявила чиновниця.

Авторами цих листів стали представники християнських громад Івано-Франківська, а також заступник голови обласного обʼєднання "Просвіта" Михайло Січка. На їхню думку, вищезазначена книга підриває інститут сімʼї.

Фото: Открытые источники

Комікс випустило видання "Рідна мова". В описі говориться, що в ній мова йде про важливість власного вибору, про усвідомлення того, що всі люди мають свої особливості, і про толерантне ставлення до цього.

"Комікс дуже делікатно торкається теми романтичних відносин і терпимості до різних моделей гендерної поведінки. Ніяких відвертих сцен там немає і бути не може", — сказав видавець.

На початку 2021 року уряд за бюджетні гроші закупив понад тисячу дитячих книг про одностатеві стосунки.

Автором вищезгаданого коміксу є новозеландський письменник Кейті ОʼНілл, книга призначена для дітей старше 5 років. Пропозицію про закупівлю таких книг підтримали 19 з 26 обласних бібліотек.

Уже в кінці січня ці книги були в українських бібліотеках. Ілюстровану книгу про принцес-лесбіянок, яку придбало Мінкульт, виставили у відділі для дошкільнят у Національній бібліотеці України.