Топ-чиновники организовали схему по продаже "сгоревшей" древесины в Луганской области, - ГБР (фото, видео)

Преступную группу, утверждают силовики, организовал бывший советник председателя одного из лесных хозяйств.

ГБР разоблачило противоправную схему хищения лесоматериалов на сумму более чем 2 млн гривен на территории Луганской области, передает пресс-служба ведомства.

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Следствие установило, что члены группы продавали на бирже качественные лесоматериалы по заниженной цене, а в документах выдавали древесину за "сожженную" в результате пожаров в Луганской области. Помимо этого, "продавцы" указывали заниженные объемы лесоматериалов, чем на самом деле продавалось.

К созданию схемы причастен предприниматель, который ранее работал советником председателя одного из лесных хозяйств. В группу также входили должностные лица ГП "Северодонецкое ЛМГ", ГП "Новоайдарское ЛМГ", экс-чиновник Луганского областного управления ЛГХ, бывший начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

[ + – ] Спецоперация ГБР Фото: dbr.gov.ua

[ + – ] Спецоперация ГБР Фото: dbr.gov.ua

В ГБР также отмечают, за вознаграждения некоторые правоохранители закрывали глаза на многочисленные нарушения. Действия преступной группы привели к ущербу в размере более 2 млн гривен.

В ходе спецоперации сотрудники ГБР остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и 3 манипуляторы в разных населенных пунктах Луганской области, на которых злоумышленники хотели вывезти очередную партию материалов.

Если вина членов преступной группировки будет доказана, то им грозит лишение свободы сроком до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

[ + – ] Преступная схема по продаже лесоматериалов

Ранее Фокус сообщал, что ГБР задержало замглавы Черниговской ОГА задержали за мошенничество на $160 тыс. Чиновник вместе с посредником, как утверждают детективы ведомства, собирались продать государственный комплекс по цене намного ниже рыночной.

Также Фокус рассказывал, что ГБР проводит обыски в КГГА из-за застройки в зоне Киево-Печерской Лавры. Следователи утверждают, что чиновники якобы не воспрепятствовали строительству 6-этажного дома, в котором по плану не должно быть более 4-х этажей.