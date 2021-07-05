Топчиновники організували схему з продажу "згорілої" деревини в Луганській області, — ДБР (фото, відео)

Злочинну групу, стверджують силовики, організував колишній радник голови одного з лісових господарств.

ДБР викрило протиправну схему розкрадання лісоматеріалів на суму більш ніж 2 млн гривень на території Луганської області, передає пресслужба відомства.

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Слідство встановило, що члени групи продавали на біржі якісні лісоматеріали за заниженою ціною, а в документах видавали деревину за "спалену" внаслідок пожеж у Луганській області. Крім цього, "продавці" вказували занижені обсяги лісоматеріалів, ніж насправді продавалося.

До створення схеми причетний підприємець, який раніше працював радником голови одного з лісових господарств. До групи також входили посадові особи ДП "Сєвєродонецьке ЛМГ", ДП "Новоайдарське ЛМГ", ексчиновник Луганського обласного управління ЛМГ, колишній начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

[ + – ] Спецоперація ДБР Фото: dbr.gov.ua

[ + – ] Спецоперація ДБР Фото: dbr.gov.ua

У ДБР також зазначають, за винагороди деякі правоохоронці закривали очі на численні порушення. Дії злочинної групи призвели до збитку в розмірі понад 2 млн гривень.

Під час спецоперації співробітники ДБР зупинили 26 вантажних автомобілів із причепами та 3 маніпулятори в різних населених пунктах Луганської області, на яких зловмисники хотіли вивезти чергову партію матеріалів.

Якщо вина членів злочинного угруповання буде доведена, то їм загрожує позбавлення волі терміном до 6 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, з штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[ + – ] Злочинна схема з продажу лісоматеріалів

Раніше Фокус повідомляв, що ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА за шахрайство на $160 тис. Чиновник разом із посередником, як стверджують детективи відомства, збиралися продати державний комплекс за ціною набагато нижчою за ринкову.

Також Фокус розповідав, що ДБР проводить обшуки в КМДА через забудову в зоні Києво-Печерської Лаври. Слідчі стверджують, що чиновники нібито не стали на заваді будівництву 6-поверхового будинку, в якому за планом не повинно бути більше 4-х поверхів.