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Топчиновники організували схему з продажу "згорілої" деревини в Луганській області, — ДБР (фото, відео)

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ДБР, спецоперація ГБР, обшуки ГБР, деревина, продаж деревини
Фото: dbr.gov.ua | Спецоперація ДБР

Злочинну групу, стверджують силовики, організував колишній радник голови одного з лісових господарств.

ДБР викрило протиправну схему розкрадання лісоматеріалів на суму більш ніж 2 млн гривень на території Луганської області, передає пресслужба відомства.

Слідство встановило, що члени групи продавали на біржі якісні лісоматеріали за заниженою ціною, а в документах видавали деревину за "спалену" внаслідок пожеж у Луганській області. Крім цього, "продавці" вказували занижені обсяги лісоматеріалів, ніж насправді продавалося.

До створення схеми причетний підприємець, який раніше працював радником голови одного з лісових господарств. До групи також входили посадові особи ДП "Сєвєродонецьке ЛМГ", ДП "Новоайдарське ЛМГ", ексчиновник Луганського обласного управління ЛМГ, колишній начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

ДБР, спецоперація ГБР, продаж деревини
Спецоперація ДБР
Фото: dbr.gov.ua
ДБР, спецоперація ГБР, продаж деревини
Спецоперація ДБР
Фото: dbr.gov.ua

У ДБР також зазначають, за винагороди деякі правоохоронці закривали очі на численні порушення. Дії злочинної групи призвели до збитку в розмірі понад 2 млн гривень.

Під час спецоперації співробітники ДБР зупинили 26 вантажних автомобілів із причепами та 3 маніпулятори в різних населених пунктах Луганської області, на яких зловмисники хотіли вивезти чергову партію матеріалів.

Якщо вина членів злочинного угруповання буде доведена, то їм загрожує позбавлення волі терміном до 6 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, з штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злочинна схема з продажу лісоматеріалів

Раніше Фокус повідомляв, що ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА за шахрайство на $160 тис. Чиновник разом із посередником, як стверджують детективи відомства, збиралися продати державний комплекс за ціною набагато нижчою за ринкову.

Також Фокус розповідав, що ДБР проводить обшуки в КМДА через забудову в зоні Києво-Печерської Лаври. Слідчі стверджують, що чиновники нібито не стали на заваді будівництву 6-поверхового будинку, в якому за планом не повинно бути більше 4-х поверхів.