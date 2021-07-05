Боевики обстреляли позиции ВСУ: один военный погиб, трое раненых

По информации командования, раненых военнослужащих оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

ВСУ понесли новые потери на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупационных формирований "Л/ДНР", сообщает пресс-центр штаба ООС.

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По данным военных, трагедия на передовой случилась в понедельник, 5 июля.

Пророссийские сепаратисты "Л/ДНР" в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ в зоне ответственности ОТГ "Схід".

По данным пресс-центра штаба ООС, в результате вражеского обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения.

"Украинских защитников срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

На месте трагедии, как рассказывают в штабе ООС, работают представители военной части и рабочая группа ВСП. Украинская сторона СЦКК проинформировала миссию ОБСЕ о действиях подконтрольных РФ вооруженных формирований, которые привели к новым потерям ВСУ.

Как Фокус сообщал, это уже вторая гибель бойца ВСУ на Донбассе за последние двое суток. 4 июля в результате обстрела боевиков погиб боец ВСУ. За сутки террористы "Л/ДНР" пять раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции сил ООС из различного вооружения.

Также Фокус рассказывал, что на Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук. Как рассказывают ее побратимы, молодой офицер ВСУ погиб при исполнении служебных обязанностей, а на мирной территории у Карины Шемчук остались родители.