Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: один військовий загинув, троє поранені

За інформацією командування, поранених військовослужбовців оперативно госпіталізували в медичний заклад.

ЗСУ понесли нові втрати на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупаційних формувань "Л/ДНР", повідомляє пресцентр штабу ООС.

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За даними військових, трагедія на передовій трапилася в понеділок, 5 липня.

Проросійські сепаратисти "Л/ДНР" укотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ в зоні відповідальності ОТГ "Схід".

За даними пресцентру штабу ООС, унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще троє отримали поранення.

"Українських захисників терміново евакуювали та доставили до лікувального закладу. Командування Обʼєднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — йдеться в повідомленні.

На місці трагедії, як розповідають у штабі ООС, працюють представники військової частини і робоча група ВСП. Українська сторона СЦКК поінформувала місію ОБСЄ про дії підконтрольних РФ збройних формувань, які призвели до нових втрат ЗСУ.

Як Фокус повідомляв, це вже друга загибель бійця ЗСУ на Донбасі за останні дві доби. 4 липня в результаті обстрілу бойовиків загинув боєць ЗСУ. За добу терористи "Л/ДНР" пʼять разів порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції сил ООС із різного озброєння.

Також Фокус розповідав, що на Донбасі трагічно загинула 22-річна лейтенантка ЗСУ Карина Шемчук. Як розповідають її побратими, молода офіцерка ЗСУ загинула під час виконання службових обовʼязків, а на мирній території у Карини Шемчук залишилися батьки.