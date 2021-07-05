Танцы на мемориале Небесной сотни: полиция Львова начала расследование скандальной вечеринки

Расследование начато по факту осквернения памятника, а сама статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция Львовской области расследует инцидент на мемориале Героев Небесной сотни во Львове, когда девушки под музыку и фейерверки отмечали день рождения своей подруги, сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили фотографии и видео, на которых несколько девушек, отмечая 18-летие своей подруги, поджигали фейерверки и под музыку устроили танцы на мемориале Героев Небесной сотни во Львове.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 197 (Осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители напоминают, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас львовские полицейские ведут досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента на памятнике во Львове.

[ + – ] Вечеринка на мемориале во Львове

Ранее Фокус сообщал, что девушку устроили вечеринку на мемориале Небесной сотни во Львове. Именинница таким образом решила отпраздновать свое 18-летие, а праздник сопровождался танцами и запуском фейерверков.

Также Фокус рассказывал, что полиция задержала подозреваемого в повреждении памятника Небесной сотни. В Житомире полицейские задержали 42-летнего мужчину, который повредил булыжником памятника Героям Небесной Сотни на площади Сергея Королева.