Танці на меморіалі Небесної сотні: поліція Львова почала розслідування скандальної вечірки

Розслідування розпочате за фактом осквернення пам'ятника, а власне стаття передбачає обмеження або позбавлення волі терміном до п'яти років.

Поліція Львівської області розслідує інцидент на меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові, коли дівчата під музику і феєрверки святкували день народження своєї подруги, повідомляє пресслужба відомства.

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Під час моніторингу соцмереж правоохоронці знайшли фотографії та відео, на яких кілька дівчат, які святкуючи 18-річчя своєї подруги, підпалювали феєрверки і під музику влаштували танці на меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 (Осквернення памʼятника) Кримінального кодексу України. Правоохоронці нагадують, що санкція статті передбачає обмеження волі терміном від трьох до пʼяти років або позбавлення волі на той самий термін.

Зараз львівські поліцейські ведуть досудове розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту на памʼятнику у Львові.

[ + – ] Вечірка на меморіалі у Львові

Раніше Фокус повідомляв, що дівчата влаштували вечірку на меморіалі Небесної сотні у Львові. Іменинниця так вирішила відсвяткувати своє 18-річчя, а свято супроводжувалося танцями та запуском феєрверків.

Також Фокус розповідав, що поліція затримала підозрюваного в пошкодженні памʼятника Небесної сотні. У Житомирі поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який пошкодив бруківкою памʼятник Героям Небесної Сотні на площі Сергія Корольова.