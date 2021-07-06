В порту Херсона выявили 40 тонн радиоактивного лома: полиция открыла производство

Машину задержали и оставили под охраной подальше от людей. Получателя обязали нанять специалистов и утилизировать опасный груз.

В Херсонском морском порту обнаружили машину, которая привезла 39,5 тонн радиоактивного лома. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на правоохранителей.

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Как сообщила глава отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Херсонской области Татьяна Скуба, накануне сигнализация системы "Янтарь" сработала на контрольном посту из-за превышения радиационного фона. Инспектор по охране окружающей среды проинформировал полицейских, которые открыли уголовное производство и начали проверку — им предстоит выяснить, откуда и с какой целью опасный груз доставили в Херсон.

Руководитель департамента Херсонского горсовета по вопросам гражданской защиты Александр Лещенко добавил, что грузовик задержали и разместили на безопасном расстоянии от людей. Машину и груз сейчас охраняют работники морского порта и сотрудники полиции. Кроме того, на месте работают представители областной экологической инспекции ГСЧС.

По словам Александра Лещенко, в порту уже установили, кто и куда перевозил металлолом. Получатель обязался за свой счет вызвать в Херсон специалистов из компании, которая проверит лом. Часть груза с безопасным радиационным фоном отправят дальше к месту назначения, остальное должны вывезти из порта и утилизировать.

Херсонские власти собрали заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Они решили проконтролировать, чтобы радиационный лом не оставался в Херсоне дольше необходимого срока.

Ранее стало известно, что дозиметр пассажира показал превышение уровня радиации в поезде в десятки раз. Работники "Укрзализныци" не отреагировали на жалобы мужчины, а затем и вовсе высадили его из состава. Пассажир сообщил, что превышение зафиксировал только в одном вагоне — в остальных радиационный фон был в норме.

У берегов Фукусимы поймали рыбу с пятикратным превышением нормы радиации. До этого подобный радиационный фон в организме морских животных не фиксировали около двух лет. Федерация рыболовства запретила отгрузку рыбы, пока показатели не нормализуются.