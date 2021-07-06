В порту Херсона выявили 40 тонн радиоактивного лома: полиция открыла производство
Машину задержали и оставили под охраной подальше от людей. Получателя обязали нанять специалистов и утилизировать опасный груз.
В Херсонском морском порту обнаружили машину, которая привезла 39,5 тонн радиоактивного лома. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на правоохранителей.
Как сообщила глава отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Херсонской области Татьяна Скуба, накануне сигнализация системы "Янтарь" сработала на контрольном посту из-за превышения радиационного фона. Инспектор по охране окружающей среды проинформировал полицейских, которые открыли уголовное производство и начали проверку — им предстоит выяснить, откуда и с какой целью опасный груз доставили в Херсон.
Руководитель департамента Херсонского горсовета по вопросам гражданской защиты Александр Лещенко добавил, что грузовик задержали и разместили на безопасном расстоянии от людей. Машину и груз сейчас охраняют работники морского порта и сотрудники полиции. Кроме того, на месте работают представители областной экологической инспекции ГСЧС.
По словам Александра Лещенко, в порту уже установили, кто и куда перевозил металлолом. Получатель обязался за свой счет вызвать в Херсон специалистов из компании, которая проверит лом. Часть груза с безопасным радиационным фоном отправят дальше к месту назначения, остальное должны вывезти из порта и утилизировать.
Херсонские власти собрали заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Они решили проконтролировать, чтобы радиационный лом не оставался в Херсоне дольше необходимого срока.
Ранее стало известно, что дозиметр пассажира показал превышение уровня радиации в поезде в десятки раз. Работники "Укрзализныци" не отреагировали на жалобы мужчины, а затем и вовсе высадили его из состава. Пассажир сообщил, что превышение зафиксировал только в одном вагоне — в остальных радиационный фон был в норме.
У берегов Фукусимы поймали рыбу с пятикратным превышением нормы радиации. До этого подобный радиационный фон в организме морских животных не фиксировали около двух лет. Федерация рыболовства запретила отгрузку рыбы, пока показатели не нормализуются.