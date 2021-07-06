У порту Херсона виявили 40 тонн радіоактивного брухту: поліція відкрила провадження
Машину затримали і залишили під охороною подалі від людей. Одержувача зобов'язали найняти фахівців та утилізувати небезпечний вантаж.
У Херсонському морському порту виявили машину, яка привезла 39,5 тонн радіоактивного брухту. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на правоохоронців.
Як повідомила глава відділу комунікації ГУ Національної поліції Херсонської області Тетяна Скуба, напередодні сигналізація системи "Янтар" спрацювала на контрольному посту через перевищення радіаційного фону. Інспектор з охорони навколишнього середовища поінформував поліцейських, які відкрили кримінальне провадження і почали перевірку — їм треба зʼясувати, звідки і з якою метою небезпечний вантаж доставили в Херсон.
Керівник департаменту Херсонської міськради з питань цивільного захисту Олександр Лещенко додав, що вантажівку затримали і розмістили на безпечній відстані від людей. Машину та вантаж зараз охороняють працівники морського порту і співробітники поліції. Крім того, на місці працюють представники обласної екологічної інспекції ДСНС.
За словами Олександра Лещенка, в порту вже встановили, хто і куди перевозив металобрухт. Одержувач зобовʼязався за свій рахунок викликати в Херсон фахівців із компанії, яка перевірить брухт. Частину вантажу з безпечним радіаційним фоном відправлять далі до місця призначення, решту мають вивезти з порту й утилізувати.
Херсонська влада зібрала засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони вирішили проконтролювати, щоб радіаційний брухт не залишався в Херсоні довше необхідного терміну.
Раніше стало відомо, що дозиметр пасажира показав перевищення рівня радіації в поїзді в десятки разів. Працівники "Укрзалізниці" не відреагували на скарги чоловіка, а потім узагалі висадили його зі складу. Пасажир повідомив, що перевищення зафіксував лише в одному вагоні — в інших радіаційний фон був у нормі.
Біля берегів Фукусіми зловили рибу з пʼятикратним перевищенням норми радіації. До цього подібний радіаційний фон в організмі морських тварин не фіксували майже два роки. Федерація рибальства заборонила відвантаження риби, поки показники не повернуться до нормальних.