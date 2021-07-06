У порту Херсона виявили 40 тонн радіоактивного брухту: поліція відкрила провадження

Машину затримали і залишили під охороною подалі від людей. Одержувача зобов'язали найняти фахівців та утилізувати небезпечний вантаж.

У Херсонському морському порту виявили машину, яка привезла 39,5 тонн радіоактивного брухту. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на правоохоронців.

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Як повідомила глава відділу комунікації ГУ Національної поліції Херсонської області Тетяна Скуба, напередодні сигналізація системи "Янтар" спрацювала на контрольному посту через перевищення радіаційного фону. Інспектор з охорони навколишнього середовища поінформував поліцейських, які відкрили кримінальне провадження і почали перевірку — їм треба зʼясувати, звідки і з якою метою небезпечний вантаж доставили в Херсон.

Керівник департаменту Херсонської міськради з питань цивільного захисту Олександр Лещенко додав, що вантажівку затримали і розмістили на безпечній відстані від людей. Машину та вантаж зараз охороняють працівники морського порту і співробітники поліції. Крім того, на місці працюють представники обласної екологічної інспекції ДСНС.

За словами Олександра Лещенка, в порту вже встановили, хто і куди перевозив металобрухт. Одержувач зобовʼязався за свій рахунок викликати в Херсон фахівців із компанії, яка перевірить брухт. Частину вантажу з безпечним радіаційним фоном відправлять далі до місця призначення, решту мають вивезти з порту й утилізувати.

Херсонська влада зібрала засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони вирішили проконтролювати, щоб радіаційний брухт не залишався в Херсоні довше необхідного терміну.

Раніше стало відомо, що дозиметр пасажира показав перевищення рівня радіації в поїзді в десятки разів. Працівники "Укрзалізниці" не відреагували на скарги чоловіка, а потім узагалі висадили його зі складу. Пасажир повідомив, що перевищення зафіксував лише в одному вагоні — в інших радіаційний фон був у нормі.

Біля берегів Фукусіми зловили рибу з пʼятикратним перевищенням норми радіації. До цього подібний радіаційний фон в організмі морських тварин не фіксували майже два роки. Федерація рибальства заборонила відвантаження риби, поки показники не повернуться до нормальних.