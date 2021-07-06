Сотни людей устроили давку в метро Киева после Atlas Weekend, повезло не всем (видео)

В первые два дня организаторы фестиваля Atlas Weekend решили пускать людей бесплатно, однако желающих оказалось слишком много.

5 июня в метро Киева началась сильная давка на фоне музыкального фестиваля Atlas Weekend. Очевидцы записали видео в подземке и поделились в социальных сетях.

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Издание "Телеграф" опубликовало в Facebook ролик от Валерии Куценко, которая сняла происходящее у входа на станцию метро "Выставочный центр", рядом с которой и провели фестиваль. По словам автора, во время большого наплыва пассажиров двери закрыли, из-за чего многие любители музыки не смогли попасть внутрь.

Сообщество "ХК.Киев" в Instagram также опубликовало видео, на котором люди силой прорывались в метро, отталкивая полицейских от двери. В итоге станция "Выставочный центр" была битком забита пассажирами.

На другом ролике можно заметить, что сотни киевлян заполонили вагон: они ехали максимально близко друг к другу, при этом многие не закрывали лицо масками.

Телеграм-канал KIEVMAP показал кадры, снятые снаружи метро на ВДНХ. У входа собралась огромная очередь, насчитывающая сотни, если не тысячи человек. Автор видео рассказал, что вход в подземку закрыли вскоре после полуночи, поэтому многие так и не смогли уехать.

Atlas Weekend является одним из самых крупных музыкальных фестивалей во всей Украине. В 2020 году его не провели из-за карантина, однако в 2019 году только за первый день мероприятие посетили 159,8 тысячи человек. В 2021 году организаторы сделали свободный вход в первые два дня фестиваля: 5 и 6 июля, билеты можно бесплатно получить на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за Atlas Weekend изменили график работы общественного транспорта. В КГГА предупредили, что 7-10 июля метро будет работать на час дольше, однако вход для пассажиров могут ограничить в случае необходимости. С 6 июля на час также продлили движение некоторых троллейбусов.

5 июня певец Melovin совершил каминг-аут на Atlas Weekend в Киеве: он поцеловал девушку, а потом парня, и поднял радужный флаг. Музыкант возмутился, что его признание в бисексуальности не показали в прямом эфире телеканала "М1", который транслировал фестиваль.