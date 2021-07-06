Сотні людей влаштували тисняву в метро Києва після Atlas Weekend, пощастило не всім (відео)
У перші два дні організатори фестивалю Atlas Weekend вирішили пускати людей безкоштовно, однак охочих виявилося занадто багато.
5 червня в метро Києва почалася сильна тиснява на тлі музичного фестивалю Atlas Weekend. Очевидці записали відео в підземці та поділилися в соціальних мережах.
Видання "Телеграф" опублікувало у Facebook ролик від Валерії Куценко, яка зняла те, що відбувається біля входу на станцію метро "Виставковий центр", поруч з якою і провели фестиваль. За словами авторки, під час великого напливу пасажирів двері закрили, через що багато любителів музики не змогли потрапити всередину.
Спільнота "ХК.Київ" в Instagram також опублікувала відео, на якому люди силою проривалися в метро, відштовхуючи поліцейських від дверей. Зрештою станція "Виставковий центр" була повністю забита пасажирами.
На іншому ролику можна помітити, що сотні киян заполонили вагон: вони їхали максимально близько одне до одного, при цьому багато хто не закривали обличчя масками.
Телеграм-канал KIEVMAP показав кадри, зняті зовні метро на ВДНГ. Біля входу зібралася величезна черга, яка налічує сотні, якщо не тисячі осіб. Автор відео розповів, що вхід у підземку закрили невдовзі після опівночі, тому багато хто так і не змогли виїхати.
Atlas Weekend є одним із найбільших музичних фестивалів у всій Україні. У 2020 році його не провели через карантин, однак у 2019 році тільки за перший день захід відвідали 159,8 тисяч осіб. У 2021 році організатори зробили вільний вхід у перші два дні фестивалю: 5 і 6 липня, квитки можна безкоштовно отримати на офіційному сайті.
Раніше повідомлялося, що в Києві через Atlas Weekend змінили графік роботи громадського транспорту. У КМДА попередили, що 7-10 липня метро працюватиме на годину довше, проте вхід для пасажирів можуть обмежити в разі потреби. Із 6 липня на годину також продовжили рух деяких тролейбусів.
5 червня співак Melovin здійснив камінг-аут на Atlas Weekend у Києві: він поцілував дівчину, а потім хлопця, і підняв веселковий прапор. Музикант обурився, що його зізнання в бісексуальності не показали в прямому ефірі телеканалу "М1", який транслював фестиваль.