Сотні людей влаштували тисняву в метро Києва після Atlas Weekend, пощастило не всім (відео)

У перші два дні організатори фестивалю Atlas Weekend вирішили пускати людей безкоштовно, однак охочих виявилося занадто багато.

5 червня в метро Києва почалася сильна тиснява на тлі музичного фестивалю Atlas Weekend. Очевидці записали відео в підземці та поділилися в соціальних мережах.

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Видання "Телеграф" опублікувало у Facebook ролик від Валерії Куценко, яка зняла те, що відбувається біля входу на станцію метро "Виставковий центр", поруч з якою і провели фестиваль. За словами авторки, під час великого напливу пасажирів двері закрили, через що багато любителів музики не змогли потрапити всередину.

Спільнота "ХК.Київ" в Instagram також опублікувала відео, на якому люди силою проривалися в метро, відштовхуючи поліцейських від дверей. Зрештою станція "Виставковий центр" була повністю забита пасажирами.

На іншому ролику можна помітити, що сотні киян заполонили вагон: вони їхали максимально близько одне до одного, при цьому багато хто не закривали обличчя масками.

Телеграм-канал KIEVMAP показав кадри, зняті зовні метро на ВДНГ. Біля входу зібралася величезна черга, яка налічує сотні, якщо не тисячі осіб. Автор відео розповів, що вхід у підземку закрили невдовзі після опівночі, тому багато хто так і не змогли виїхати.

Atlas Weekend є одним із найбільших музичних фестивалів у всій Україні. У 2020 році його не провели через карантин, однак у 2019 році тільки за перший день захід відвідали 159,8 тисяч осіб. У 2021 році організатори зробили вільний вхід у перші два дні фестивалю: 5 і 6 липня, квитки можна безкоштовно отримати на офіційному сайті.

Раніше повідомлялося, що в Києві через Atlas Weekend змінили графік роботи громадського транспорту. У КМДА попередили, що 7-10 липня метро працюватиме на годину довше, проте вхід для пасажирів можуть обмежити в разі потреби. Із 6 липня на годину також продовжили рух деяких тролейбусів.

5 червня співак Melovin здійснив камінг-аут на Atlas Weekend у Києві: він поцілував дівчину, а потім хлопця, і підняв веселковий прапор. Музикант обурився, що його зізнання в бісексуальності не показали в прямому ефірі телеканалу "М1", який транслював фестиваль.