На станции "Контрактовая площадь" в Киеве — масштабная давка (видео)

Сотни людей вынуждены выстаивать огромную очередь, поскольку путь к поездам из вестибюля открыт лишь через одну дверь. В метро это объяснили заменой турникетов.

Во вторник, 6 июля, пассажиры киевского метрополитена устроили на станции метро "Контрактовая площадь" большое столпотворение. Соответствующие кадры разместило издание "Сегодня".

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На них видно, что сотни людей вынуждены простаивать в вестибюле без возможности сдвинуться с места. Причина в том, что к турникетам пускают лишь через одну дверь.

Журналисты издания обратились к администрации метрополитена за комментарием. Там ситуацию объяснили временным закрытием вестибюля №1 (в направлении станции "Почтовая площадь").

"Его закрыли, потому как идет замена турникетов", – цитирует издание заместителя начальника киевской подземки Наталью Макогон.

В коммунальном предприятии отметили, что вышеупомянутый вестибюль будет закрыт с 6 по 10 июля на время проведения ремонтных работ.

Следует отметить, что из-за фестиваля Atlas Weekend, который в эти дни проходит в украинской столице, в метро уже случалась сильная давка. На станции метро "Выставочный центр", где проходит фестиваль, закрыли двери из-за большого наплыва пассажиров, в результате чего многие любители музыки не смогли попасть внутрь.

Напомним также, что в Киеве из-за Atlas Weekend изменили график работы общественного транспорта. В КГГА предупредили, что 7-10 июля метро будет работать на час дольше, однако вход для пассажиров могут ограничить в случае необходимости. С 6 июля на час также продлили движение некоторых троллейбусов.