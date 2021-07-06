На станції "Контрактова площа" в Києві — масштабна тиснява (відео)

Сотні людей змушені вистоювати величезну чергу, оскільки шлях до потягів з вестибюля відкритий лише через одні двері. У метро це пояснили заміною турнікетів.

У вівторок, 6 липня, пасажири київського метрополітену влаштували на станції метро "Контрактова площа" велике стовпотворіння. Відповідні кадри розмістило видання "Сегодня".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На них видно, що сотні людей змушені простоювати у вестибюлі без можливості зрушити з місця. Причина у тому, що до турнікетів пускають лише через одні двері.

Журналісти видання звернулися до адміністрації метрополітену за коментарем. Там ситуацію пояснили тимчасовим закриттям вестибюлю №1 (у напрямку станції "Поштова площа").

"Його закрили, тому що відбувається заміна турнікетів", — цитує видання заступника начальника київської підземки Наталю Макогон.

У комунальному підприємстві зазначили, що вищезгаданий вестибюль буде закритий з 6 по 10 липня на час проведення ремонтних робіт.

Варто зазначити, що через фестивалю Atlas Weekend, який в ці дні проходить в українській столиці, в метро вже траплялася сильна тиснява. На станції метро "Виставковий центр", де проходить фестиваль, закрили двері через великий наплив пасажирів, в результаті чого багато любителів музики не змогли потрапити всередину.

Нагадаємо також, що в Києві через Atlas Weekend змінили графік роботи громадського транспорту. У КМДА попередили, що 7-10 липня метро працюватиме на годину довше, проте вхід для пасажирів можуть обмежити у разі потреби. З 6 липня на годину також продовжили рух деяких тролейбусів.