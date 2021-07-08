Статистика коронавируса на 8 июля: 23 человека умерло, Киев лидер по новым случаям болезни

Среди лидеров по заболеваемости после столицы идет Киевская и Днепропетровская область. Меньше всего новых случаев в Ивано-Франковской области.

За минувшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заразилось 617 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

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Среди всех заболевших коронавирус обнаружено у 26 детей и 18 медицинских сотрудников. 7 июля было госпитализировано 404 лица, 23 человека умерло, выздоровевших — 872 лица.

Также было проведено 17 945 ПЦР-тестов, 9129 ИФА-тестов и 13 819 тестирований на антиген к COVID-19.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2 239 591 человека;

выздоровели — 2 175 225 человек;

умерли — 52 560 человек;

проведено ПЦР-тестов — 10 983 401.

За минувшие 24 часа больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в г. Киев (181), Киевской (50, Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой областях (24).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 181 случай;

Винницкая область — 24 случая;

Волынская область — 11 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 21 случай;

Житомирская область — 15 случаев;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 23 случая;

Ивано-Франковская область — 7 случаев;

Киевская область — 50 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 17 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Николаевская область — 20 случаев;

Одесская область — 18 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 13 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 10 случаев;

Харьковская область — 20 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 5 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Первую дозу вакцину получило 2 178 590 лица, завершили вакцинацию 1 018 258 человек. За сутки вакцину получило 104 680 человек. Всего проведено 3 196 848 прививок.

Напомним, в Украине одобрили для применения американскую вакцину Johnson&Johnson от коронавируса.

Отметим, что центры вакцинации в Киеве и области переходят на ежедневный режим работы.