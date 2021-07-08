Статистика коронавируса на 8 июля: 23 человека умерло, Киев лидер по новым случаям болезни
Среди лидеров по заболеваемости после столицы идет Киевская и Днепропетровская область. Меньше всего новых случаев в Ивано-Франковской области.
За минувшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заразилось 617 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус_инфо".
Среди всех заболевших коронавирус обнаружено у 26 детей и 18 медицинских сотрудников. 7 июля было госпитализировано 404 лица, 23 человека умерло, выздоровевших — 872 лица.
Также было проведено 17 945 ПЦР-тестов, 9129 ИФА-тестов и 13 819 тестирований на антиген к COVID-19.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболели — 2 239 591 человека;
- выздоровели — 2 175 225 человек;
- умерли — 52 560 человек;
- проведено ПЦР-тестов — 10 983 401.
За минувшие 24 часа больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в г. Киев (181), Киевской (50, Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой областях (24).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 181 случай;
- Винницкая область — 24 случая;
- Волынская область — 11 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 21 случай;
- Житомирская область — 15 случаев;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 23 случая;
- Ивано-Франковская область — 7 случаев;
- Киевская область — 50 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 17 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 20 случаев;
- Одесская область — 18 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 13 случаев;
- Сумская область — 21 случай;
- Тернопольская область — 10 случаев;
- Харьковская область — 20 случаев;
- Херсонская область — 18 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черкасская область — 13 случаев;
- Черновицкая область — 5 случаев;
- Черниговская область — 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Первую дозу вакцину получило 2 178 590 лица, завершили вакцинацию 1 018 258 человек. За сутки вакцину получило 104 680 человек. Всего проведено 3 196 848 прививок.
Напомним, в Украине одобрили для применения американскую вакцину Johnson&Johnson от коронавируса.
Отметим, что центры вакцинации в Киеве и области переходят на ежедневный режим работы.