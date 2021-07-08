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Статистика коронавируса на 8 июля: 23 человека умерло, Киев лидер по новым случаям болезни

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статистика ковида
Фото: Скриншот видео

Среди лидеров по заболеваемости после столицы идет Киевская и Днепропетровская область. Меньше всего новых случаев в Ивано-Франковской области.

За минувшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине заразилось 617 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Среди всех заболевших коронавирус обнаружено у 26 детей и 18 медицинских сотрудников. 7 июля было госпитализировано 404 лица, 23 человека умерло, выздоровевших — 872 лица.

Также было проведено 17 945 ПЦР-тестов, 9129 ИФА-тестов и 13 819 тестирований на антиген к COVID-19.

Всего за время пандемии в Украине:

  •    заболели — 2 239 591 человека;
  •    выздоровели — 2 175 225 человек;
  •    умерли — 52 560 человек;
  •    проведено ПЦР-тестов — 10 983 401.

За минувшие 24 часа больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в г. Киев (181), Киевской (50, Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой областях (24).

Фото: Коронавирус_инфо

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 181 случай;
  • Винницкая область — 24 случая;
  • Волынская область — 11 случаев;
  • Днепропетровская область — 41 случай;
  • Донецкая область — 21 случай;
  • Житомирская область — 15 случаев;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 23 случая;
  • Ивано-Франковская область — 7 случаев;
  • Киевская область — 50 случаев;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 17 случаев;
  • Львовская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 20 случаев;
  • Одесская область — 18 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 13 случаев;
  • Сумская область — 21 случай;
  • Тернопольская область — 10 случаев;
  • Харьковская область — 20 случаев;
  • Херсонская область — 18 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черкасская область — 13 случаев;
  • Черновицкая область — 5 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Первую дозу вакцину получило 2 178 590 лица, завершили вакцинацию 1 018 258 человек. За сутки вакцину получило 104 680 человек. Всего проведено 3 196 848 прививок.

Напомним, в Украине одобрили для применения американскую вакцину Johnson&Johnson от коронавируса.

Отметим, что центры вакцинации в Киеве и области переходят на ежедневный режим работы.