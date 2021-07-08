Статистика коронавірусу станом на 8 липня: 23 людини померли, Київ лідер за новими випадками хвороби

Серед лідерів за захворюваністю після столиці йде Київська та Дніпропетровська область. Найменше нових випадків в Івано-Франківській області.

За минулу добу коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні заразилися 617 людей. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

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Серед усіх захворілих коронавірус зафіксований у 26 дітей і 18 медичних працівників. 7 липня були госпіталізовані 404 особи, 23 людини померли, видужали — 872 особи.

Також було проведено 17 945 ПЛР-тестів, 9 129 ІФА-тестів і 13 819 тестувань на антиген до COVID-19.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2 239 591 особа;

одужали — 2 175 225 осіб;

померли — 52 560 осіб;

проведено ПЛР-тестів — 10 983 401.

За минулі 24 години найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в м. Київ (181), Київській (50, Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій областях (24).

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 181 випадок;

Вінницька область — 24 випадки;

Волинська область — 11 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 21 випадок;

Житомирська область — 15 випадків;

Закарпатська область — 11 випадків;

Запорізька область — 23 випадки;

Івано-Франківська область — 7 випадків;

Київська область — 50 випадків;

Кіровоградська область — 2 випадки;

Луганська область — 17 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 20 випадків;

Одеська область — 18 випадків;

Полтавська область — 20 випадків;

Рівненська область — 13 випадків;

Сумська область — 21 випадок;

Тернопільська область — 10 випадків;

Харківська область — 20 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Черкаська область — 13 випадків;

Чернівецька область — 5 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Першу дозу вакцину отримали 2 178 590 особи, завершили вакцинацію 1 018 258 осіб. За добу вакцину отримали 104 680 осіб. Усього зробили 3 196 848 щеплень.

Нагадаємо, в Україні схвалили для застосування американську вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.

Зазначимо, що центри вакцинації в Києві й області переходять на щоденний режим роботи.