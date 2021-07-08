Статистика коронавірусу станом на 8 липня: 23 людини померли, Київ лідер за новими випадками хвороби
Серед лідерів за захворюваністю після столиці йде Київська та Дніпропетровська область. Найменше нових випадків в Івано-Франківській області.
За минулу добу коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні заразилися 617 людей. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".
Серед усіх захворілих коронавірус зафіксований у 26 дітей і 18 медичних працівників. 7 липня були госпіталізовані 404 особи, 23 людини померли, видужали — 872 особи.
Також було проведено 17 945 ПЛР-тестів, 9 129 ІФА-тестів і 13 819 тестувань на антиген до COVID-19.
Усього за час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 239 591 особа;
- одужали — 2 175 225 осіб;
- померли — 52 560 осіб;
- проведено ПЛР-тестів — 10 983 401.
За минулі 24 години найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в м. Київ (181), Київській (50, Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій областях (24).
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ — 181 випадок;
- Вінницька область — 24 випадки;
- Волинська область — 11 випадків;
- Дніпропетровська область — 41 випадок;
- Донецька область — 21 випадок;
- Житомирська область — 15 випадків;
- Закарпатська область — 11 випадків;
- Запорізька область — 23 випадки;
- Івано-Франківська область — 7 випадків;
- Київська область — 50 випадків;
- Кіровоградська область — 2 випадки;
- Луганська область — 17 випадків;
- Львівська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 20 випадків;
- Одеська область — 18 випадків;
- Полтавська область — 20 випадків;
- Рівненська область — 13 випадків;
- Сумська область — 21 випадок;
- Тернопільська область — 10 випадків;
- Харківська область — 20 випадків;
- Херсонська область — 18 випадків;
- Хмельницька область — 16 випадків;
- Черкаська область — 13 випадків;
- Чернівецька область — 5 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Першу дозу вакцину отримали 2 178 590 особи, завершили вакцинацію 1 018 258 осіб. За добу вакцину отримали 104 680 осіб. Усього зробили 3 196 848 щеплень.
Нагадаємо, в Україні схвалили для застосування американську вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.
Зазначимо, що центри вакцинації в Києві й області переходять на щоденний режим роботи.