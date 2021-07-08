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Статистика коронавірусу станом на 8 липня: 23 людини померли, Київ лідер за новими випадками хвороби

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статистика ковіда
Фото: Скріншот відео

Серед лідерів за захворюваністю після столиці йде Київська та Дніпропетровська область. Найменше нових випадків в Івано-Франківській області.

За минулу добу коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні заразилися 617 людей. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

Серед усіх захворілих коронавірус зафіксований у 26 дітей і 18 медичних працівників. 7 липня були госпіталізовані 404 особи, 23 людини померли, видужали — 872 особи.

Також було проведено 17 945 ПЛР-тестів, 9 129 ІФА-тестів і 13 819 тестувань на антиген до COVID-19.

Усього за час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 239 591 особа;
  • одужали — 2 175 225 осіб;
  • померли — 52 560 осіб;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 983 401.

За минулі 24 години найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в м. Київ (181), Київській (50, Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій областях (24).

Фото: Коронавирус_инфо

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ — 181 випадок;
  • Вінницька область — 24 випадки;
  • Волинська область — 11 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 21 випадок;
  • Житомирська область — 15 випадків;
  • Закарпатська область — 11 випадків;
  • Запорізька область — 23 випадки;
  • Івано-Франківська область — 7 випадків;
  • Київська область — 50 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 17 випадків;
  • Львівська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 20 випадків;
  • Одеська область — 18 випадків;
  • Полтавська область — 20 випадків;
  • Рівненська область — 13 випадків;
  • Сумська область — 21 випадок;
  • Тернопільська область — 10 випадків;
  • Харківська область — 20 випадків;
  • Херсонська область — 18 випадків;
  • Хмельницька область — 16 випадків;
  • Черкаська область — 13 випадків;
  • Чернівецька область — 5 випадків;
  • Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Першу дозу вакцину отримали 2 178 590 особи, завершили вакцинацію 1 018 258 осіб. За добу вакцину отримали 104 680 осіб. Усього зробили 3 196 848 щеплень.

Нагадаємо, в Україні схвалили для застосування американську вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.

Зазначимо, що центри вакцинації в Києві й області переходять на щоденний режим роботи.