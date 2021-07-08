В Одессе верующие УПЦ МП устроили крестный ход, перекрыв оживленную трассу (видео, фото)

Верующие собираются пройти 36 км по 30-градусной жаре. В селе Мариновка их ждет палаточный городок для ночевки.

Огромная пробка на Объездной дороге Одессы образовалась 8 июля утром из-за тысяч православных паломников, идущих по проезжей части. Об этом сообщают местные СМИ.

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Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.

В пресс-службе Одесской епархии УПЦ Московского патриархата сообщают, что люди идут в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Там верующих ожидает всенощное бдение. Религиозное мероприятие продлится несколько дней. Для паломников организовали палаточный городок, в котором они смогут провести ночь.

Маршрут крестного хода составляет около 36 км. Сегодня и завтра температура воздуха в Одессе составляет 29–30 градусов.

Этот крестный ход должен был состояться в марте, но его перенесли из-за большого количества заболевших коронавирусом.

В 2020 году крестный ход прошел 8 марта. Тогда в нем приняли участие несколько тысяч человек.

Напомним, в марте тысячи верующих прошли от Благовещенского собора в Харькове к Покровскому монастырю. Во время шествия священнослужители читали молитву о мире в Украине. По данным полиции, в шествии приняли участие около трех тысяч человек. Для проведения мероприятия частично перекрывали дороги.

В апреле полицейские составили админпротоколы на участников крестного хода одного из приходов УГКЦ во Львовской области (город Самбор), которые совершили крестный ход без масок и не соблюдая социальной дистанции.