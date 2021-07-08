В Одесі віряни УПЦ МП влаштували хресну ходу, перекривши жваву трасу (відео, фото)

Віряни збираються пройти 36 км по 30-градусній спеці. У селі Маринівка їх чекає наметове містечко для ночівлі.

Величезні затори на Обʼїзній дорозі Одеси утворилася 8 липня зранку через тисячі православних паломників, які йдуть по проїжджій частині. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Частину траси перекрили. Вірян супроводжує поліція, рятувальники і медики швидкої.

У пресслужбі Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату повідомляють, що люди йдуть в село Маринівка, де розташований Свято-Покровський скит. Там вірян очікує всенічне чування. Релігійний захід триватиме кілька днів. Для паломників організували наметове містечко, в якому вони зможуть провести ніч.

Маршрут хресного ходу складає майже 36 км. Сьогодні і завтра температура повітря в Одесі становить 29-30 градусів.

Ця хресна хода повинна була відбутися в березні, але її перенесли через велику кількість хворих коронавірусом.

У 2020 році хресна хода відбулася 8 березня. Тоді в ній взяли участь кілька тисяч осіб.

Нагадаємо, в березні тисячі вірян пройшли від Благовіщенського собору в Харкові до Покровського монастиря. Під час ходи священнослужителі читали молитву про мир в Україні. За даними поліції, в ході взяли участь приблизно три тисячі осіб. Для проведення заходу частково перекривали дороги.

У квітні поліцейські склали адмінпротоколи на учасників хресної ходи одного з приходів УГКЦ у Львівській області (місто Самбір), які пройшли хресну ходу без масок і не дотримуючись соціальної дистанції.