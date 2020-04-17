Крестный ход во время карантина: полиция завела дело на священника УГКЦ из Самбора

Также полицейские составили админпротоколы на участников крестного хода – им грозят штрафы от 17 до 34 тыс. грн

Сегодня, 17 апреля, верующие одного из приходов УГКЦ во Львовской области (город Самбор) совершили врестный ход без масок и не соблюдая при этом безопасной дистанции.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Виктория Балицкая, прикрепив к посту фото и видео произошедего.

"Самбор сегодня. Где маски на участниках массового мероприятия? Где социальная дистанция? Где полиция, которая не способна удержать религиозные общины от нарушения карантина? Законы Украины в Самборе действуют?", – задается вопросом журналистка.

Видео крестного хода было опубликовано на Facebook-странице храма Пресвятой Богородицы в Самборе (УГКЦ), но впоследствии его удалили.

Полиция Львовской области уже открыла уголовное дело по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил касательно предотвращения инфекционных заболеваний). Санкция статьи предусматривает штраф или до трех лет тюрьмы.

"Несмотря на карантинные ограничения, священнослужитель провел крестный ход", – констатируют в полиции.

Также полицейские составили админпротоколы по ст.44-3 (нарушение правила карантина). Если вину докажут, правонарушителям может грозить штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Отметим, УГКЦ призвала своих верующих провести Пасху дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений.

"Мы призываем людей провести Пасху дома. Не стоит беспокоиться, еда также будет освящаться онлайн. Это Бог ее освящает, мы же только священники, мы передаем его благодать", – рассказал Фокусу руководитель департамента информации Украинской греко-католической церкви, протоиерей Игорь Яцив.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

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