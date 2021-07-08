В центре Одессы карниз исторического дома упал на тротуар с прохожими (видео)

Фрагменты здания уже второй раз падают на мостовую и угрожают жизни людей, не подозревающих об опасности.

В центре Одессы карниз обвалился с памятника архитектуры и упал на тротуар рядом с пешеходами. Проезжавший мимо водитель стал свидетелем происшествия и опубликовал видео в социальных сетях.

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Инцидент произошел на углу улиц Канатная и Большая Арнаутская, где расположен доходный дом Вергоги. В ролике с камеры-регистратора видно, как два огромных фрагмента рухнули по обе стороны от девушки, которая шла по тротуару, а за мгновение до этого на месте падения стояла еще одна прохожая.

От удара в воздух поднялось облако пыли. Судя по видео, девушка, которая чудом не попала под обломки, сильно испугалась, но осталась полностью невредимой. Издание "Думская" сообщает, что фрагменты карниза быстро убрали с улицы.

Это уже не первый случай, когда части здания падают на дорогу. Так в ноябре 2020 года "Думская" писала о прогнивших досках, которые свалились с карниза на мостовую. К счастью, тогда тоже никто не пострадал.

[ + – ] Обрушение дома Вергоги в Одессе Фото: Думская

Исторический дом по адресу Большая Арнаутская, 6, был построен в 1887 году по заказу предпринимателя из Греции Панаиоти Верготи, открывшего в нем пекарню. Проект разработал архитектор Иван Яценко. В 1900-е годы здесь располагалось управление 3-го дивизиона 15-й артиллерийской бригады, в 1910-х годах в здании открыли лечебницу, в 1920-х в помещениях стали снова выпекали хлеб. Сейчас же здание является жилым домом с административными помещениями.

Ранее на историческом доме в Одессе на доме в Одессе обвалилась голова статуи, которую сделали из бутылки. Судя по всему, реставраторы использовали пластиковую тару в качестве каркаса для головы каменного ангела, которая продержалась чуть больше года. На реконструкцию дома Руссова потратили более 150 миллионов гривен.

Писали также, что в Одессе обрушилось перекрытие в жилом доме на улице Степная. В результате произошел обвал площадью 20 квадратных метров, погибла женщина.