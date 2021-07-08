У центрі Одеси карниз історичного будинку впав на тротуар із перехожими (відео)

Фрагменти будівлі вже вдруге падають на бруківку і загрожують життю людей, які не підозрюють про небезпеку.

У центрі Одеси карниз обвалився з памʼятника архітектури та впав на тротуар поруч із пішоходами. Водій, який проїжджав повз, став свідком події та опублікував відео в соціальних мережах.

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Інцидент стався на розі вулиць Канатна і Велика Арнаутська, де розташований прибутковий будинок Вергогі. У ролику з камери-реєстратора видно, як два величезні фрагменти впали по обидві сторони від дівчини, яка йшла по тротуару, а за мить до цього на місці падіння стояла ще одна перехожа.

Від удару в повітря піднялася хмара пилу. Судячи з відео, дівчина, яка дивом не потрапила під уламки, сильно злякалася, але залишилася повністю неушкодженою. Видання "Думська" повідомляє, що фрагменти карниза швидко прибрали з вулиці.

Це вже не перший випадок, коли частини будівлі падають на дорогу. Так у листопаді 2020 року "Думська" писала про прогнилі дошки, які звалилися з карниза на бруківку. На щастя, тоді теж ніхто не постраждав.

[ + – ] Обвалення будинку Вергогі в Одесі Фото: Думская

Історичний будинок за адресою Велика Арнаутська, 6, був побудований в 1887 році на замовлення підприємця з Греції Панаіоті Верготі, який відкрив у ньому пекарню. Проект розробив архітектор Іван Яценко. У 1900-і роки тут розташовувалося управління 3-го дивізіону 15-ї артилерійської бригади, в 1910-х роках у будівлі відкрили лікарню, в 1920-х у приміщеннях почали знову випікали хліб. Зараз же будинок є житловим будинком з адміністративними приміщеннями.

Раніше на історичному будинку в Одесі на будинку в Одесі обвалилась голова статуї, яку зробили з пляшки. Судячи з усього, реставратори використовували пластикову тару як каркас для голови камʼяного ангела, яка протрималася трохи більше року. На реконструкцію будинку Руссова витратили понад 150 мільйонів гривень.

Писали також, що в Одесі обвалилося перекриття в житловому будинку на вулиці Степова. Унаслідок стався обвал площею 20 квадратних метрів, загинула жінка.