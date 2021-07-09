Мужчина умер от потери крови в центре Киева: разошлись швы после операции (видео)

Горожанин ехал на самокате, когда у него прямо посреди дороги открылось кровотечение. Медики ничего не смогли сделать и лишь констатировали смерть.

В Киеве мужчина умер от потери крови на проспекте Победы возле Воздухофлотского моста. Видео и подробности трагедии от очевидцев опубликовало сообщество "Киев Оперативный".

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Вечером 8 июля бригада "скорой помощи" прибыла по адресу проспект Победы, 10, на вызов после сообщения о человеке, лежащем в луже крови. Как сообщили медики, у пациента на улице разошлись послеоперационные швы, поэтому он потерял слишком много крови. Мужчину даже не успели доставить в больницу — он скончался слишком быстро.

Телеграм-канал "Ху*вый Киев" опубликовал еще один видеоролик с проспекта Победы. На нем видно, что кровавый след тянется от середины проезжей части на тротуар. Судя по записи, погибший ехал на электросамокате, когда у него началось сильное кровотечение.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выясняли обстоятельства гибели человека. Официальное заявление правоохранители пока не опубликовали.

[ + – ] Место гибели человека, у которого разошлись швы Фото: Скриншот

Ранее стало известно о смерти человека в одном из фитнес-клубов Киева. Инцидент произошел в торговом центре RetroVille по адресу проспект Правды, 47. Как утверждают очевидцы, мужчине стало плохо у беговых дорожек, а одна из посетительниц пыталась его реанимировать, пока штатный врач клуба просто стояла рядом. Через 20 минут приехала "скорая помощь", которая не смогла помочь человеку. Свидетели говорят, что у медиков не сработало оборудование.

До этого писали, что пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик в Киеве. После столкновения на тротуаре, водитель съехал на проезжую часть и врезался в грузовик, а потом упал головой на бордюр — это и привело к смертельной травме.