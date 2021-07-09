Чоловік помер від втрати крові в центрі Києва: розійшлися шви після операції (відео)

Городянин їхав на самокаті, коли в нього прямо посеред дороги почалася кровотеча. Медики нічого не змогли зробити і лише констатували смерть.

У Києві чоловік помер від втрати крові на проспекті Перемоги біля Повітрофлотського мосту. Відео та подробиці трагедії від очевидців опублікувала спільнота "Київ Оперативний".

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Увечері 8 липня бригада "швидкої допомоги" прибула за адресою проспект Перемоги, 10, на виклик після повідомлення про людину, яка лежить у калюжі крові. Як повідомили медики, у пацієнта на вулиці розійшлися післяопераційні шви, тому він втратив дуже багато крові. Чоловіка навіть не встигли доставити в лікарню — він помер занадто швидко.

Телеграм-канал "Ху * вий Київ" опублікував ще один відеоролик з проспекту Перемоги. На ньому видно, що кривавий слід тягнеться від середини проїжджої частини на тротуар. Судячи із запису, загиблий їхав на електросамокаті, коли в нього почалася сильна кровотеча.

На місце події прибули співробітники поліції, які зʼясовували обставини загибелі людини. Офіційної заяви правоохоронці поки не опублікували.

[ + – ] Місце загибелі чоловіка, у якого розійшлися шви Фото: Скриншот

Раніше стало відомо про смерть людини в одному з фітнес-клубів Києва. Інцидент стався в торговому центрі RetroVille за адресою проспект Правди, 47. Як стверджують очевидці, чоловікові стало погано біля бігових доріжок, а одна з відвідувачок намагалася його реанімувати, поки штатний лікар клубу просто стояв поруч. Через 20 хвилин приїхала "швидка допомога", яка не змогла допомогти людині. Свідки кажуть, що в медиків не спрацювало обладнання.

До цього писали, що пʼяний пішохід штовхнув велосипедиста під вантажівку у Києві. Після зіткнення на тротуарі, водій зʼїхав на проїжджу частину і врізався у вантажівку, а потім впав головою на бордюр — це і призвело до смертельного поранення.