"Лікар просто стояв поруч": у Києві відвідувач фітнес-клубу помер під час тренування

Життя чоловіка до приїзду "швидкої допомоги" намагався врятувати інший відвідувач, який тренувався поруч, стверджують очевидці.

У Києві чоловік помер під час тренування у фітнес-клубі SportLife 14 червня. Про це повідомляє у Facebook спільнота "Київ Оперативний".

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За інформацією від очевидців, відвідувачеві стало погано в торговому центрі RetroVille поруч з біговою доріжкою. Ще один клієнт спробував привести потерпілого до тями до приїзду швидкої, робив штучне дихання і надавав першу допомогу. При цьому штатний лікар закладу на проспекті Правди, 47, "просто стояв поруч".

"Швидка допомога" приїхала через приблизно 20 хвилин після виклику, проте медики вже нічого не змогли зробити, крім як констатувати смерть пацієнта — у цілому його намагалися врятувати близько години. Свідки підкреслили, що в медичної бригади не запрацювало обладнання, необхідне для реанімації людини.

Раніше писали, що відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук помер від коронавірусу. Тренера госпіталізували в лікарню через важку форму хвороби, зрештою його серце не витримало. Незадовго до смерті Дмитро зізнався, що заразився на відпочинку в Туреччині.

У Києві від коронавірусу помер український актор із серіалу "Папік" Валерій Шептекіта. Народного артиста відвезли в лікарню з важкими симптомами після того, як співробітники Молодого театру звернули увагу на тривалу відсутність колеги і прийшли його провідати. Через кілька днів Валерій помер від ускладнень у віці 81 року, не допомогла навіть реанімація.

Писали також, що пасажир помер після падіння з полиці в поїзді Рахів-Київ. Як повідомили в "Укрзалізниці", чоловік не пристебнувся ременями безпеки, що були встановлені у вагоні. Він спочатку піднявся, а через кілька годин поскаржився на різке погіршення самопочуття. Залізничники викликали швидку допомогу на вокзал "Фастова", проте медики виявилися безсилі.