"Врач просто стоял рядом": в Киеве посетитель фитнес-клуба умер во время тренировки

Жизнь человека до приезда "скорой помощи" пытался спасти другой посетитель, который тренировался рядом, утверждают очевидцы.

В Киеве мужчина скончался во время тренировки в фитнес-клубе SportLife 14 июня. Об этом сообщает в Facebook сообщество "Киев Оперативный".

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По информации от очевидцев, посетителю стало плохо в торговом центре RetroVille рядом с беговой дорожки. Еще один клиент попытался привести пострадавшего в чувство до приезда скорой, делал искусственное дыхание и оказывал первую помощь. При этом штатный врач заведения на проспекте Правды, 47, "просто стоял рядом".

"Скорая помощь" приехала спустя примерно 20 минут после вызова, однако медики уже ничего не смогли сделать, кроме как констатировать смерть пациента — в целом его пытались спасти около часа. Свидетели подчеркнули, что у медицинской бригады не заработало оборудование, необходимое для реанимации человека.

Ранее писали, что известный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук умер от коронавируса. Тренера госпитализировали в больницу из-за тяжелой формы болезни, в конце-концов его сердце не выдержало. Незадолго до смерти Дмитрий признался, что заразился на отдыхе в Турции.

В Киеве от коронавируса умер украинский актер из сериала "Папик" Валерий Шептекита. Народного артиста увезли в больницу с тяжелыми симптомами после того, как сотрудники Молодого театра обратили внимание на долгое отсутствие коллеги и пришли его навестить. Спустя несколько дней Валерий скончался от осложнений в возрасте 81 года, не помогла даже реанимация.

Писали также, что пассажир умер после падения с полки в поезде Рахов-Киев. Как сообщили в "Укрзализныце", мужчина не пристегнулся ремнями безопасности, которыми были установлены в вагоне. Он сначала поднялся, а спустя несколько часов пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Железнодорожники вызвали скорую помощь на вокзал "Фастова", однако медики оказались бессильны.