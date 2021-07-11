Статистика коронавируса на 11 июля: 5 летальных исходов, а Киев в лидерах по заболеваемости
Помимо столицы наибольшее количество новых заражений зафиксировали в Днепропетровской и Киевской областях, а наименьшее — в Черниговской — 1 случай.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
Среди всех заболевших коронавирус выявили у 23 детей и 7 медицинских сотрудников.
За сутки 10 июля было вакцинировано 42 308 человек. Среди них первую дозу получили 21 074 человек, а полностью прошли иммунизацию — 21 234 человека.
С начала вакцинации первую дозу получили 2 298 302 человека, с которых полностью иммунизировали 1 164 676 человек.
Также в Украине за прошедшие сутки:
- госпитализировали — 374 лица
- умерло — 5
- выздоровели — 374 лица
- проведено тестирований — 25 356 из них 12 885 методом ПЦР, 3296 методом ИФА и 9175 тестов на антиген к SARS-CoV-2.
За все время пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, умерло — 52 597, а также 11 033 147 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22), и Харьковской (18).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев — 91 случай;
Винницкая область — 2 случая;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 35 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 12 случаев;
Запорожская область — 12 случаев;
Ивано-Франковская область — 5 случаев;
Киевская область — 24 случая;
Кировоградская область — 3 случая;
Луганская область — 3 случая;
Львовская область — 7 случаев;
Николаевская область — 3 случая;
Одесская область — 22 случая;
Полтавская область — 13 случаев;
Ровенская область — 2 случая;
Сумская область — 5 случаев;
Тернопольская область — 2 случая;
Харьковская область — 18 случаев;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 4 случая;
Черкасская область — 4 случая;
Черновицкая область — 4 случая;
Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Минздраве назвали сроки четвертой волны коронавируса в Украине. Также в Министерстве здравоохранения разъяснили, какие вакцины от COVID-19 доступны в Украине.