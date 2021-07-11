Статистика коронавируса на 11 июля: 5 летальных исходов, а Киев в лидерах по заболеваемости

Помимо столицы наибольшее количество новых заражений зафиксировали в Днепропетровской и Киевской областях, а наименьшее — в Черниговской — 1 случай.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

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Среди всех заболевших коронавирус выявили у 23 детей и 7 медицинских сотрудников.

За сутки 10 июля было вакцинировано 42 308 человек. Среди них первую дозу получили 21 074 человек, а полностью прошли иммунизацию — 21 234 человека.

С начала вакцинации первую дозу получили 2 298 302 человека, с которых полностью иммунизировали 1 164 676 человек.

Также в Украине за прошедшие сутки:

госпитализировали — 374 лица

умерло — 5

выздоровели — 374 лица

проведено тестирований — 25 356 из них 12 885 методом ПЦР, 3296 методом ИФА и 9175 тестов на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, умерло — 52 597, а также 11 033 147 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22), и Харьковской (18).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 91 случай;

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 35 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 12 случаев;

Запорожская область — 12 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев;

Киевская область — 24 случая;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 3 случая;

Львовская область — 7 случаев;

Николаевская область — 3 случая;

Одесская область — 22 случая;

Полтавская область — 13 случаев;

Ровенская область — 2 случая;

Сумская область — 5 случаев;

Тернопольская область — 2 случая;

Харьковская область — 18 случаев;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 4 случая;

Черкасская область — 4 случая;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве назвали сроки четвертой волны коронавируса в Украине. Также в Министерстве здравоохранения разъяснили, какие вакцины от COVID-19 доступны в Украине.