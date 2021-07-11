Статистика коронавіруса на 11 липня: 5 летальних випадків, а Київ в лідерах по захворюваності
Крім столиці найбільшу кількість нових заражень зафіксували в Дніпропетровській і Київській областях, а найменше — в Чернігівській — 1 випадок.
За минулу добу в Україні зафіксували 290 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.
Серед усіх захворілих на коронавірус виявили у 23 дітей і 7 медичних працівників.
За добу 10 липня було вакциновано 42 308 осіб. Серед них першу дозу отримали 21 074 осіб, а повністю пройшли імунізацію — 21 234 особи.
З початку вакцинації першу дозу здобули 2 298 302 особи, з яких повністю імунізували 1 164 676 осіб.
Також в Україні за минулу добу:
- госпіталізували — 374 особи
- померло — 5
- одужали — 374 особи
- проведено тестувань — 25 356 з них 12 885 методом ПЛР, 3296 методом ІФА і 9175 тестів на антиген до SARS-CoV-2.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 043 осіб, померло — 52 597, а також 11 033 147 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві (91), Дніпропетровській (35), Київської (24), Одеській (22), і Харківській (18).
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м Київ — 91 випадок;
Вінницька область — 2 випадки;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 35 випадків;
Донецька область — 6 випадків;
Житомирська область — 12 випадків;
Запорізька область — 12 випадків;
Івано-Франківська область — 5 випадків;
Київська область — 24 випадки;
Кіровоградська область — 3 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Львівська область — 7 випадків;
Миколаївська область — 3 випадки;
Одеська область — 22 випадки;
Полтавська область — 13 випадків;
Рівненська область — 2 випадки;
Сумська область — 5 випадків;
Тернопільська область — 2 випадки;
Харківська область — 18 випадків;
Херсонська область — 10 випадків;
Хмельницька область — 4 випадки;
Черкаська область — 4 випадки;
Чернівецька область — 4 випадки;
Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя назвали терміни четвертої хвилі коронавірусу в Україні. Також в Міністерстві охорони здоровʼя розʼяснили, які вакцини від COVID-19 доступні в Україні.