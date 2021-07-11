Статистика коронавіруса на 11 липня: 5 летальних випадків, а Київ в лідерах по захворюваності

Крім столиці найбільшу кількість нових заражень зафіксували в Дніпропетровській і Київській областях, а найменше — в Чернігівській — 1 випадок.

За минулу добу в Україні зафіксували 290 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.

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Серед усіх захворілих на коронавірус виявили у 23 дітей і 7 медичних працівників.

За добу 10 липня було вакциновано 42 308 осіб. Серед них першу дозу отримали 21 074 осіб, а повністю пройшли імунізацію — 21 234 особи.

З початку вакцинації першу дозу здобули 2 298 302 особи, з яких повністю імунізували 1 164 676 осіб.

Також в Україні за минулу добу:

госпіталізували — 374 особи

померло — 5

одужали — 374 особи

проведено тестувань — 25 356 з них 12 885 методом ПЛР, 3296 методом ІФА і 9175 тестів на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 043 осіб, померло — 52 597, а також 11 033 147 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві (91), Дніпропетровській (35), Київської (24), Одеській (22), і Харківській (18).

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 91 випадок;

Вінницька область — 2 випадки;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 35 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 12 випадків;

Запорізька область — 12 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків;

Київська область — 24 випадки;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Львівська область — 7 випадків;

Миколаївська область — 3 випадки;

Одеська область — 22 випадки;

Полтавська область — 13 випадків;

Рівненська область — 2 випадки;

Сумська область — 5 випадків;

Тернопільська область — 2 випадки;

Харківська область — 18 випадків;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 4 випадки;

Черкаська область — 4 випадки;

Чернівецька область — 4 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя назвали терміни четвертої хвилі коронавірусу в Україні. Також в Міністерстві охорони здоровʼя розʼяснили, які вакцини від COVID-19 доступні в Україні.