"Считаю себя квиром", - вокалистка Kazka вслед за Melovin высказалась об ориентации (видео)

По мнению Александры Зарицкой, за секс-меньшинства нужно "стоять и драться, если надо". В то же время признание Melovin в бисексуальности она назвала смелым шагом.

Вокалиста украинской группы Kazka Александра Зарицкая относит себя к квир-людям. Также она выступила в поддержку ЛГБТ-прайдов. Об этом она сказала в программе "Светская жизнь".

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По словам вокалистки, она относит себя к тем людям, которые поддерживают прайды, все меньшинства и квир-людей.

"Я сама считаю себя квиром. Вообще квир-люди — это люди, которые немножко нестандартны во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую нужно беречь и за которую нужно стоять и драться, если надо", — заявила Зарицкая.

Квир — это термин, который обозначает человека, относящегося к сексуальным меньшинствам.

При этом о признании Melovin в бисексуальности она знала заранее. Его решение она поддерживает и считает, что вокалист очень смелый человек, учитывая гомофобию в стране. И было бы хорошо, если все звезды делились о своей ориентации.

Напомним, на Atlas Weekend певец Melovin признался, что он бисексуален. Во время выступления он сначала поцеловался с девушкой, а затем с парнем. При этом этот момент не попал в прямую трансляцию шоу. Гендиректор M1 объяснил, почему поцелуй не попал в эфир.