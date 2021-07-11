"Вважаю себе квір", — вокалістка Kazka слідом за Melovin висловилася про орієнтацію (відео)

На думку Олександри Зарицької, за секс-меншини потрібно "стояти і битися, якщо треба". У той же час визнання Melovin в бісексуальності вона назвала сміливим кроком.

Вокаліста української групи Kazka Олександра Зарицька відносить себе до квір-людям. Також вона виступила на підтримку ЛГБТ-прайдов. Про це вона сказала в програмі "Світське життя".

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За словами вокалістки, вона відносить себе до тих людей, які підтримують прайду, всі меншини і квір-людей.

"Я сама вважаю себе квір. Взагалі квір-люди — це люди, які трошки нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку потрібно берегти і за яку потрібно стояти і битися, якщо треба", — заявила Зарицька.

Квір — це термін, який позначає людини, що належать до сексуальних меншин.

При цьому про визнання Melovin в бісексуальності вона знала заздалегідь. Його рішення вона підтримує і вважає, що вокаліст дуже смілива людина, з огляду на гомофобію в країні. І було б добре, якщо всі зірки ділилися про свою орієнтацію.

Нагадаємо, на Atlas Weekend співак Melovin зізнався, що він бісексуал. Під час виступу він спочатку поцілувався з дівчиною, а потім з хлопцем. При цьому цей момент не потрапив в пряму трансляцію шоу. Гендиректор M1 пояснив, чому поцілунок не потрапив в ефір.