Подтопленные дома и улицы: на Закарпатье дожди привели к выходу реки из берегов (фото, видео)

Непогода длится уже второй день, подтоплено почти две сотни домов. Спасатели регулярно вытаскивают людей из воды и откачивают воду.

Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской области реки выходят из своих русел. А в 4 населенных пунктах подтоплено 185 домовладений, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений. Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

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Пострадали от ливней смт Ясиня, Лазещина, Богдан и Луги, там подтоплено 185 домов и 96 жилых домов.

Подразделения ГСЧС еще со вчерашнего дня (10 июля) проводят работы по откачиванию воды из подтопленных помещений. Всего привлечено 35 человек и 3 единицы техники. Для ликвидации последствий организован штаб при Раховской РГА.

Фото: ГСЧС

По информации спасателей, пострадавших и погибших от ливней нет. Но в р. Быстрица Надворянская поднялся уровень воды. Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек.

Также вчера, 10 июля, в селах области спасатели доставали людей из труднодоступных из-за выхода реки, мест. Сообщалось о 7 застрявших людях на острове реки Быстрица Надворянская, из них 6 дети.

Напомним, 25 июня во Львове выпали сильные дожди из-за которых были подтоплены улицы и повалены деревья. В тот же день вечером буря накрыла Ровно. Жители города также фиксировали песчаную бурю.