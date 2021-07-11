Підтоплені будинки та вулиці: на Закарпатті дощі призвели до виходу ріки з берегів (фото, відео)

Негода триває вже другий день, підтоплено майже дві сотні будинків. Рятувальники регулярно витягують людей з води і відкачують воду.

Через сильні дощі в Івано-Франківській області річка вийшла зі своїх берегів. А в 4 населених пунктах підтоплено 185 домоволодінь, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень. Про це повідомляє ДСНС в Закарпатській області.

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Постраждали від злив смт Ясіня, Лазещина, Богдан і Луги, там підтоплено 185 будинків і 96 житлових будинків.

Підрозділи ДСНС ще з учорашнього дня (10 липня) проводять роботи по відкачуванню води з підтоплених приміщень. Всього залучено 35 осіб та 3 одиниці техніки. Для ліквідації наслідків організований штаб при Рахівської РДА.

Фото: ГСЧС

За інформацією рятувальників, постраждалих і загиблих від злив немає. Але в р. Бистриця Надворянская піднявся рівень води. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб.

Також вчора, 10 липня, в селах області рятувальники діставали людей з важкодоступних через вихід річки з-за берегів, місць. Повідомлялося про 7 застряглих людей на острові річки Бистриця Надворянская, з них 6 дітей.

Нагадаємо, 25 червня у Львові випали сильні дощі з-за яких були підтоплені вулиці та повалені дерева. В той же день ввечері буря накрила Рівне. Жителі міста також фіксували піщану бурю.