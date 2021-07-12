"Пока полатают — созреют": огромные ямы на дороге засадили вишнями под Киевом (видео)

Теперь водители издалека замечают выбоины и могут безопасно их объезжать, пока коммунальщики бездействуют.

Жители Броварского района Киевской области высадили сажанцы вишен в большие ямы на дорогах. Пользователь Анатолий Гапыч разместил такое видео в группе "Барышевка-Березань" в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Судя по ролику, на перекрестке в селе Селище образовалось около десятка глубоких ям, которые коммунальщики долгое время не латали. Ччтобы привлечь внинмание к проблеме, местные жители решили посадить деревья. Теперь водители могут издалека заметить проблемный участок и объехать выбоины без вреда для автомобилей.

"Большое спасибо нашему государству. В вот таких ямах мы посадили вишенки. Я думаю, пока ямы полатают, вишенки созреют. Спасибо вам, дай вам счастья здоровья, полкило вишенок с меня", — заявил украинец на видео.

Как сообщает "Обозреватель", жители Броварского района неодно жаловались местным властям и просили помощи у районного совета в ремонте разрушенного участка дороги. Депутаты обещали поспособствовать решениб проблемы, однако долгое время ямы оставались открытыми. Теперь же на их месте может появиться вишневый сад.

Ранее жители Винничины высадили в ямах на дороге цветы. Ирисы почти сутки радовали жителей Крыжополя и проезжающих мимо водителей, указывая им на выбоины. Благодаря фото и видео в социальной сети, акция приобрела широкий резонанс, и уже через сутки коммунальная служба провела ремонт участка.

В Днепропетровской области дороги ямы на дороге засыпали травой. Жители города Апостолово устали ждать ремонта и решили хоть чем-то "залатать" большие выбоины.

Жители Прикарпатья перекрыли трассу, чтобы добиться ремонта дороги между селами Рожнятовского района. Во время акции протеста образовалась огромная пробка — участники кругами ходили по пешеходному переходу, пропуская только "скорую помощь" и машины с детьми. Местный житель Виталий Медведь пожаловался, что из-за плохой дороги ему приходится тратить 40 минут, чтобы проехать 10 километров, объезжая ямы.