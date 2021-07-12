"Поки полатають — дозріють": величезні ями на дорозі засадили вишнями під Києвом (відео)

Тепер водії здалеку помічають вибоїни і можуть безпечно їх об'їжджати, поки комунальники не діють.

Жителі Броварського району Київської області висадили саджанці вишень у великі ями на дорогах. Користувач Анатолій Гапич розмістив таке відео в групі "Баришівка-Березань" у Facebook.

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Судячи по ролику, на перехресті в селі Селище утворилося близько десятка глибоких ям, які комунальники довгий час не латали. Щоб привернути увагу до проблеми, місцеві жителі вирішили посадити дерева. Тепер водії можуть здалеку помітити проблемну ділянку і обʼїхати вибоїни без шкоди для автомобілів.

"Велике спасибі нашій державі. В ось таких ямах ми посадили вишеньки. Я думаю, поки ями полатають, вишеньки дозріють. Спасибі вам, дай вам щастя здоровʼя, пів кіло вишень з мене", — заявив українець на відео.

Як повідомляє "Обозреватель", жителі Броварського району неодноразово скаржилися місцевій владі і просили допомоги у районної ради в ремонті зруйнованої ділянки дороги. Депутати обіцяли посприяти рішенню проблеми, проте довгий час ями залишалися відкритими. Тепер же на їх місці може зʼявитися вишневий сад.

Раніше жителі Вінниччини висадили в ямах на дорозі квіти. Іриси майже добу радували жителів Крижополя і проїжджаючих повз водіїв, вказуючи їм на вибоїни. Завдяки фото і відео в соціальній мережі, акція набула широкого резонансу, і вже через добу комунальна служба відремонтувала ділянку.

У Дніпропетровській області дороги ями на дорозі засипали травою. Жителі міста Апостолове втомилися чекати ремонту і вирішили хоч чимось "залатати" великі вибоїни.

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