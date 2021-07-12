Статистика коронавируса на 12 июля: умерли 7 человек, а Киев снова в лидерах по заболеваемости
Всего за сутки зафиксировали 174 случая заражения COVID-19. В больницах же за вчера оказались 266 человек.
За минувшие сутки, 11 июля, в Украине зафиксировали 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром 12 июля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
Среди всех заболевших коронавирус выявили у 16 детей и 1 медработника.
Также в Украине за прошедшие сутки:
- умерло — 7 человек;
- госпитализировали — 266 человек;
- выздоровели — 236 человек;
- проведено тестирований — 16 685, из них методом ПЦР — 9 606, методом ИФА — 1 714, а на антиген к SARS-CoV-2 — 5 365.
За все время пандемии в Украине заболели 2 241 217 человек, умерли — 52 604.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 63 случая;
- Винницкая область — 7 случаев;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 24 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 3 случая;
- Киевская область — 13 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 1 случай;
- Львовская область — 4 случая;
- Николаевская область — 7 случаев;
- Одесская область — 10 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 1 случай;
- Сумская область — 5 случаев;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 9 случаев;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черкасская область — 3 случая;
- Черновицкая область — 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За 11 июля было вакцинировано 13 390 человек. С начала вакцинации первую дозу препарата получили 2 311 690 человек, а вторую — 1 177 877 человек.
Напомним, в Минздраве назвали сроки четвертой волны коронавируса в Украине. Также в ведомстве разъяснили, какие вакцины от COVID-19 доступны в Украине.