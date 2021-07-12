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Статистика коронавируса на 12 июля: умерли 7 человек, а Киев снова в лидерах по заболеваемости

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Фото: Слово і діло | Статистика коронавируса в Украине на 12 июля

Всего за сутки зафиксировали 174 случая заражения COVID-19. В больницах же за вчера оказались 266 человек.

За минувшие сутки, 11 июля, в Украине зафиксировали 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром 12 июля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Среди всех заболевших коронавирус выявили у 16 детей и 1 медработника.

Также в Украине за прошедшие сутки:

  • умерло — 7 человек;
  • госпитализировали — 266 человек;
  • выздоровели — 236 человек;
  • проведено тестирований — 16 685, из них методом ПЦР — 9 606, методом ИФА — 1 714, а на антиген к SARS-CoV-2 — 5 365.

За все время пандемии в Украине заболели 2 241 217 человек, умерли — 52 604.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 63 случая;
  • Винницкая область — 7 случаев;
  • Волынская область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 24 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Запорожская область — 3 случая;
  • Киевская область — 13 случаев;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Львовская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 7 случаев;
  • Одесская область — 10 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 1 случай;
  • Сумская область — 5 случаев;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 9 случаев;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черкасская область — 3 случая;
  • Черновицкая область — 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика коронавируса в Украине на 12 июля
Фото: пресс-служба Минздрава

За 11 июля было вакцинировано 13 390 человек. С начала вакцинации первую дозу препарата получили 2 311 690 человек, а вторую — 1 177 877 человек.

Напомним, в Минздраве назвали сроки четвертой волны коронавируса в Украине. Также в ведомстве разъяснили, какие вакцины от COVID-19 доступны в Украине.