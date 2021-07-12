Статистика коронавірусу на 12 липня: померли 7 людей, а Київ знову в лідерах по захворюваності

Всього за добу зафіксували 174 випадки зараження COVID-19. У лікарнях за вчора опинилося 266 осіб.

За минулу добу, 11 липня, в Україні зафіксували 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це вранці 12 липня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Серед усіх захворілих коронавірус виявили у 16 дітей і 1 медпрацівника.

Також в Україні за минулу добу:

померло — 7 осіб;

госпіталізували — 266 осіб;

одужали — 236 осіб;

проведено тестувань — 16 685, з них методом ПЛР — 9 606, методом ІФА — 1 714, а на антиген до SARS-CoV-2 — 5 365.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 217 осіб, померли — 52 604.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 63 випадки;

Вінницька область — 7 випадків;

Волинська область — 1 випадок;

Дніпропетровська область — 24 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 5 випадків;

Запорізька область — 3 випадки;

Київська область — 13 випадків;

Кіровоградська область — 2 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Львівська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 7 випадків;

Одеська область — 10 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 1 випадок;

Сумська область — 5 випадків;

Тернопільська область — 6 випадків;

Харківська область — 9 випадків;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 2 випадки;

Черкаська область — 3 випадки;

Чернівецька область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 12 липня Фото: пресс-служба Минздрава

За 11 липня було вакциновано 13 390 осіб. З початку вакцинації першу дозу препарату отримали 2 311 690 осіб, а другу — 1 177 877 осіб.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя назвали терміни четвертої хвилі коронавірусу в Україні. Також у відомстві розʼяснили, які вакцини від COVID-19 доступні в Україні.