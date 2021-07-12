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Статистика коронавірусу на 12 липня: померли 7 людей, а Київ знову в лідерах по захворюваності

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Фото: Слово і діло | Статистика коронавірусу в Україні на 12 липня

Всього за добу зафіксували 174 випадки зараження COVID-19. У лікарнях за вчора опинилося 266 осіб.

За минулу добу, 11 липня, в Україні зафіксували 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це вранці 12 липня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя Facebook.

Серед усіх захворілих коронавірус виявили у 16 дітей і 1 медпрацівника.

Також в Україні за минулу добу:

  • померло — 7 осіб;
  • госпіталізували — 266 осіб;
  • одужали — 236 осіб;
  • проведено тестувань — 16 685, з них методом ПЛР — 9 606, методом ІФА — 1 714, а на антиген до SARS-CoV-2 — 5 365.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 217 осіб, померли — 52 604.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м Київ — 63 випадки;
  • Вінницька область — 7 випадків;
  • Волинська область — 1 випадок;
  • Дніпропетровська область — 24 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Запорізька область — 3 випадки;
  • Київська область — 13 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 1 випадок;
  • Львівська область — 4 випадки;
  • Миколаївська область — 7 випадків;
  • Одеська область — 10 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 1 випадок;
  • Сумська область — 5 випадків;
  • Тернопільська область — 6 випадків;
  • Харківська область — 9 випадків;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 2 випадки;
  • Черкаська область — 3 випадки;
  • Чернівецька область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика коронавірусу в Україні на 12 липня
Фото: пресс-служба Минздрава

За 11 липня було вакциновано 13 390 осіб. З початку вакцинації першу дозу препарату отримали 2 311 690 осіб, а другу — 1 177 877 осіб.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя назвали терміни четвертої хвилі коронавірусу в Україні. Також у відомстві розʼяснили, які вакцини від COVID-19 доступні в Україні.