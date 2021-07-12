Статистика коронавірусу на 12 липня: померли 7 людей, а Київ знову в лідерах по захворюваності
Всього за добу зафіксували 174 випадки зараження COVID-19. У лікарнях за вчора опинилося 266 осіб.
За минулу добу, 11 липня, в Україні зафіксували 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це вранці 12 липня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя Facebook.
Серед усіх захворілих коронавірус виявили у 16 дітей і 1 медпрацівника.
Також в Україні за минулу добу:
- померло — 7 осіб;
- госпіталізували — 266 осіб;
- одужали — 236 осіб;
- проведено тестувань — 16 685, з них методом ПЛР — 9 606, методом ІФА — 1 714, а на антиген до SARS-CoV-2 — 5 365.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 217 осіб, померли — 52 604.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 63 випадки;
- Вінницька область — 7 випадків;
- Волинська область — 1 випадок;
- Дніпропетровська область — 24 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Запорізька область — 3 випадки;
- Київська область — 13 випадків;
- Кіровоградська область — 2 випадки;
- Луганська область — 1 випадок;
- Львівська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 7 випадків;
- Одеська область — 10 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 1 випадок;
- Сумська область — 5 випадків;
- Тернопільська область — 6 випадків;
- Харківська область — 9 випадків;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Хмельницька область — 2 випадки;
- Черкаська область — 3 випадки;
- Чернівецька область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За 11 липня було вакциновано 13 390 осіб. З початку вакцинації першу дозу препарату отримали 2 311 690 осіб, а другу — 1 177 877 осіб.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя назвали терміни четвертої хвилі коронавірусу в Україні. Також у відомстві розʼяснили, які вакцини від COVID-19 доступні в Україні.