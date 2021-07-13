Пять звезд для палатки. Что такое глэмпинги и где их найти в Украине

Палаточные городки с WI-FI и кондиционерами становятся все популярнее среди обеспеченных туристов. Фокус узнал, кто развивает глэмпинги в Украине и сколько стоит отдых в "пятизвездочной" палатке.

Андрей Родкин и Александр Коновалов, молодые предприниматели из Ровенской области, осенью 2017 года пошли в поход на Полонинский хребет в Закарпатье. Все было как положено — рюкзаки, палатки, спальники, но после одного из особо тяжких подъемов подуставшие друзья стали фантазировать о том, как хорошо было бы принять нормальный душ и поспать на кровати вместо каремата. После возвращения домой Коновалов не мог выбросить из головы идею о комфортном отдыхе на природе и… начал гуглить. Оказалось, что такой формат успешно развивается в Европе.

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[ + – ] Сегодня в разных регионах Украины насчитывается около 20–25 глэмпингов Фото: Getty Images

Глэмпинги уверенно можно назвать одним из главных мировых тревел-трендов последних лет. Термин объединяет в себе два слова: "гламурный" и "кемпинг". В этом, собственно, и заключается суть явления. Клиенты останавливаются в просторных палатках (глэмпах), где есть все удобства, мебель и свежее постельное белье. Конечно, поклонникам традиционных походов, несущих все необходимое в рюкзаках и предпочитающих спать в спальниках, такой вид отдыха по-прежнему не близок. Однако для тех, кто в равной степени хочет единения с природой и комфорта, палаточный отель становится идеальным вариантом.

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Вдохновившись мировым опытом, Родкин и Коновалов решили запустить собственное производство глэмпов и стали первопроходцами в этой сфере в Украине. В феврале 2018 года они создали компанию Glamping UA. "Мы пошли нетривиальным путем, не так, как работают большинство компаний. Если остальные сначала делают рендеры [компьютерную визуализацию], продают и только потом их строят, мы в первую очередь создали сам продукт", — рассказывает Родкин. Вместе с инженерами предприниматели разработали собственную модель — двухэтажный палаточный модуль Family — и уже с ней вышли на рынок.

Около $7–10 тыс. дохода за сезон генерирует один глэмп

В запуск проекта бизнесмены вложили $50 тыс., со временем инвестиция превысила $100 тыс. К концу текущего сезона партнеры надеются выйти на окупаемость. Сегодня в их линейке представлено десять моделей стоимостью от $1,5 тыс. до $9,8 тыс. (без наполнения и монтажа). Клиент выбирает модули, а Glamping UA "под ключ" монтирует готовый палаточный лагерь со всей инфраструктурой.

"За прошедший год в стране произошел "квантовый скачок" глэмпинга", — комментирует Андрей Родкин. Если в 2020-м палаточных отелей было не больше пяти, то сейчас их в разных регионах насчитывается около 20–25. В настоящее время компания работает над семью проектами. Одним из самых роскошных стал Royal Glamping, где сутки проживания стоят до 5 тыс. грн. Лагерь из девяти глэмпов находится в 50 км от Киева, в селе Кийлов на берегу Каневского водохранилища. Модули палаточного отеля оснащены по максимуму: в каждом есть мини-кухня с микроволновкой, санузел с душем, кондиционер и даже сейф.

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Как рассказывает Ксения Кутепова, соосновательница Royal Glamping, они вместе с мужем и тремя детьми сами приезжали в Кийлов на отдых и влюбились в эти места, так что с площадкой определились сразу. Идея запуска глэмпинга возникла случайно. Семья отправилась с обычными туристическими палатками в Одесскую область, но путешествие не задалось: во время шторма все вещи чуть не улетели. После этого супруги стали искать подходящий для отдыха формат и узнали о глэмпингах. До этого, как признается Кутепова, с гостиничным бизнесом они никак не были связаны, но решили попробовать и на­шли инвестора для реализации проекта.

Появление новых бунгало в разных регионах приведет к снижению стоимости услуг и, следовательно, популяризации глэмпинга среди более широких слоев населения

Изначальной цели создавать именно люксовый продукт у команды Royal Glamping не было. Но для основателей глэмпинга было важно сделать его максимально безопасным и удобным.

"Мы хотим, чтобы наши гости чувствовали себя защищенными, поэтому на территории есть видеонаблюдение и охрана. Человек не должен переживать о чем-то, здесь он сможет просто расслабиться и отдохнуть", — объясняет соосновательница глэмпинга.

Год гламура. Лакшери-кемпингов всё больше

По расчетам бизнес-консалтинговой компании Grand View Research, к 2025 году средний рост рынка глэмпингов в мире составит 12,5%, а его общий объем достигнет $4,8 млрд. На Кипре 2023 год даже объявили годом глэмпинга. На днях Саввас Пердиос, заместитель министра туризма страны, пообещал, что в ближайшие два года правительство будет способствовать развитию лакшери-кемпингов. Правда, для этого необходимо внести изменения в законодательство, так как в настоящее время такой бизнес в республике никак не регулируется. Андрей Родкин не сомневается, что через два-три года о законодательном урегулировании рынка глэмпингов задумаются и в Украине. Пока же глэмпы сертифицируются как туристические палатки.

Исследования целевой аудитории помогли сформировать портрет условного глэмпера. Это украинцы 25–40 лет со средним и выше среднего уровнем дохода

Как отмечает бизнесмен, сегодня есть спрос на интересные инвестиционные проекты, что и способствует динамичной популяризации культуры глэмпингов.

"Нашими клиентами становятся люди, которые хотят развивать свои локации и готовы вкладывать средства в расширение номерного фонда. Это, к примеру, загородные комплексы или отели", — говорит Родкин. Наличие глэмпинга на гостиничной территории становится отличным бонусом и может привлечь новых клиентов, заинтересованных в необычном формате отдыха.

Летом 2020 года идеей запустить франшизу глэмпингов в Украине загорелся Артур Лупашко, основатель и генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group. Пандемия коронавируса была в разгаре, однако это не смутило бизнесмена и его команду. Лупашко опубликовал в Facebook пост о глэмпингах в Европе и спросил подписчиков, готовы ли они останавливаться в палаточных отелях. Энтузиазм комментаторов убедил его, что стоит рискнуть, и вместе с партнерами он создал сеть Glamping Mandra. Первый глэмпинг на три палатки открылся на пляже Днестровского лимана в Затоке 29 августа, в каждый глэмп инвестировали $6–8 тыс. Как рассказывает Сергей Боев, управляющий партнер Glamping Mandra, в этом году одно бунгало обходится дороже — цены значительно выросли.

"Сейчас полностью готовый глэмп стоит $9 тыс.", — уточняет Боев.

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Заполняемость глэмпинга в прошлом году составляла 87–95%, этим летом показатель упал до 80%, но в компании это объясняют плохой погодой и надеются, что, как только закончатся дожди, загруженность вырастет до 90–95%. Стоимость проживания в летнее время колеблется от 1680 до 3600 грн за сутки.

"Наша целевая аудитория — люди 20–45 лет, уставшие от типичного отдыха и желающие отдохнуть на природе, но со всеми удобствами", — подчеркивает Боев.

В июне запустился еще один глэмпинг сети — на этот раз в Каневе Черкасской области. В ближайшее время откроется Мандра Шато Трубецкого в Херсонской области, на территории известного "Винодельческого хозяйства князя Трубецкого". В целом же до 2030 года в сети должно появиться около 30 палаточных отелей по всей Украине.

По словам Виктории Берещак, эксперта рынка недвижимости, значительный фактор, стимулирующий развитие такого типа объектов, — относительно небольшой объем инвестиций для строительства в сравнении с полноценным курортным комплексом или гостиницей.

"Сумма инвестиций в организацию глэмпинга может стартовать от $75 тыс. для небольшого объекта, где существенными статьями расходов станут закупка домов или их строительство, монтаж на участке, инженерия, организация комфортного быта, выстраивание бизнес-процессов и должного уровня сервиса", — комментирует Берещак. Также придется потратиться на маркетинг, размещение информации на сервисах аренды жилья, SMM-маркетинг.

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Однако если период окупаемости гостиницы в допандемийные годы превышал 13–15 лет, то здесь при правильно выбранной стратегии, локации и должном уровне спроса понадобится шесть-восемь лет, объясняет эксперт.

"В случае же небольших форматов в курортных местах срок уменьшается до четырех лет", — добавляет она. Другие эксперты говорят, что сроки окупаемости могут быть еще меньше — всего два-три года.

Как уверяет Андрей Родкин, за сезон один глэмп генерирует около $7–10 тыс. дохода. В сети Mandra рассказывают, что доход за первый год работы глэмпинга составляет $99 тыс., прибыль — $55 тыс., за второй — $110 тыс. и $63 тыс. соответственно. По словам Виктории Берещак, комплекс из 10 глэмпов при 65-процентной заполняемости с хорошими видовыми характеристиками, уровнем комфорта и сервиса может генерировать $66–81 тыс. прибыли в год.

Сова за стенкой: комфортный отдых на природе

Яна Метелкина, тревел-блогер и экс-редактор передачи "Орел и Решка", не так давно побывала на территории глэмпинга Mandra в Затоке.

"Это прикольное место, качественно сделанные домики, внутри все стильно оборудовано, как в Pinterest, находится на берегу моря. Единственный недостаток — у них нарушена идея глэмпинга", — рассказывает Метелкина. По ее словам, формат подразумевает, что ты можешь жить с удобствами, но все равно приезжаешь на место ради дикой природы.

"Там никакой природы, в общем, нет, только домики и дачный поселок, — говорит Яна. — Ты просто живешь в этих модных палатках на берегу, и все. Получается, они взяли концепт, но до конца не реализовали саму идею".

Значительный фактор, стимулирующий развитие такого типа объектов, — относительно небольшой объем инвестиций для строительства

Как считает Метелкина, формат глэмпингов прежде всего рассчитан на эстетов.

"Он подходит для ценителей красивой жизни и любителей экспериментировать", — рассуждает блогер.

Виктория Берещак, в свою очередь, уверена, что основная аудитория глэмпингов — это представители креативной экономики, IT-специалисты и опытные путешественники, уже попробовавшие такой отдых за границей.

"Средний возраст гостей — 25–30 лет. Обычно это пары без детей, хотя все зависит от формата глэмпинга", — говорит эксперт. Период пребывания в палаточном отеле в среднем составляет два-четыре дня.

За время работы команда Glamping UA делала несколько исследований целевой аудитории такого отдыха, благодаря чему сформировала портрет условного глэмпера. Это украинцы 25–40 лет со средним и выше среднего уровнем дохода. Более молодые люди стремятся получить новые эмоции и исследовать незнакомые места. Однако отдых в бунгало часто выбирают и семьи с детьми, отмечают в компании.

"Люди хотят на два-три дня выехать на природу, посидеть вечером возле костра, но не хотят жертвовать своим комфортом", — объясняет Андрей Родкин. У туристов есть возможность ночевать в удобной кровати, но при этом слышать за стенкой шатра сову, которая ухает рядом на дереве. И это одна из причин, по которой они готовы выбирать глэмпы, а не домик в лесу. Кроме того, такой отдых обходится дешевле аренды загородной виллы.

По мнению Виктории Берещак, формат глэмпингов открывает для инвесторов неограниченные возможности.

"Они могут создавать концептуально интересные объекты, отталкиваясь от потребностей разных целевых аудиторий, — комментирует эксперт рынка недвижимости. — Это могут быть скандинавский минимализм, полупрозрачные сферы с видом на Карпаты или комфортабельные шатры у береговой линии". При этом есть возможность экспериментировать и с наполнением сервисов. Кто-то делает ставку на рекреационные зоны, кто-то — на спортивную инфраструктуру или лаунж-пространство, а в других местах могут быть повышенный уровень приватности, фешенебельное убранство и дополнительные услуги в виде чанов и открытых бассейнов, рассказывает Берещак.

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Эксперт считает, что наиболее популярными локациями глэмпинга в Украине будут Ивано-Франковская, Одесская, Львовская и Закарпатская области. Причем близость водоема и живописные виды могут повысить средний чек на 20–30%.

Основным толчком к динамичному развитию глэмпинга стало введение строгих карантинных ограничений из-за пандемии.

"Если раньше все старались уехать за границу, то сейчас большинство людей из-за мер безопасности и страха заболеть, из-за нежелания возиться со справками предпочитают отдыхать внутри страны. Причем многие хотят минимально контактировать с другими, ведь сохранился этот социопатический синдром, так что выбирают такой вариант на природе", — комментирует Яна Метелкина.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время Украину ожидает бум глэмпинга, а со временем это станет привычным форматом отдыха наряду с классическим палаточным туризмом и арендой домиков у моря. Появление новых бунгало в разных регионах приведет к снижению стоимости услуг и, следовательно, популяризации глэмпинга среди более широких слоев населения.