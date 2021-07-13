П'ять зірок для намету. Що таке глемпінги і де їх знайти в Україні

Наметові містечка з WI-FI і кондиціонерами стають дедалі популярнішими серед забезпечених туристів. Фокус дізнався, хто розвиває глемпінги в Україні і скільки коштує відпочинок у "п'ятизірковому" наметі.

Андрій Родкін і Олександр Коновалов, молоді підприємці з Рівненської області, восени 2017 року пішли в похід на Полонинський хребет у Закарпатті. Усе було як годиться — рюкзаки, намети, спальники, але після одного з особливо тяжких підйомів втомлені друзі стали фантазувати про те, як добре було б прийняти нормальний душ і поспати на ліжку замість каремата. Після повернення додому Коновалов не міг викинути з голови ідею про комфортний відпочинок на природі і … почав гуглити. Виявилося, що такий формат успішно розвивається в Європі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Сьогодні в різних регіонах України налічується близько 20-25 глемпінгів Фото: Getty Images

Глемпінги впевнено можна назвати одним з головних світових тревел-трендів останніх років. Термін обʼєднує в собі два слова: "гламурний" і "кемпінг". У цьому, власне, і полягає суть явища. Клієнти зупиняються в просторих наметах (глемпах), де є всі зручності, меблі і свіжа постільна білизна. Звичайно, шанувальникам традиційних походів, які несуть усе необхідне в рюкзаках і вважають за краще спати в спальниках, такий вид відпочинку як і раніше не близький. Однак, для тих, хто однаково хоче єднання з природою і комфорту, наметовий готель стає ідеальним варіантом.

Важливо

Красива країна. 21 пам'ятка України, яку потрібно відвідати у 2021 році

Стартап: почати з нуля

Надихнувшись світовим досвідом, Родкін і Коновалов вирішили запустити власне виробництво глемпів і стали першопрохідцями в цій сфері в Україні. У лютому 2018 року ці фірми створили компанію Glamping UA. "Ми пішли нетривіальним шляхом, не так, як працюють більшість компаній. Якщо інші спочатку роблять рендери [компʼютерну візуалізацію], продають і лише потім їх створюють, ми спершу створили сам продукт", — розповідає Родкін. Разом з інженерами підприємці розробили власну модель — двоповерховий наметовий модуль Family — і вже з нею вийшли на ринок.

Близько $ 7-10 тис. доходу за сезон генерує один глемп

У запуск проекту бізнесмени вклали $ 50 тис., з часом інвестиція перевищила $ 100 тис. До кінця поточного сезону партнери сподіваються вийти на окупність. Сьогодні в їхній лінійці представлено десять моделей вартістю від $ 1,5 тис. до $ 9,8 тис. (без наповнення і монтажу). Клієнт вибирає модулі, а Glamping UA "під ключ" монтує готовий наметовий табір з усією інфраструктурою.

"За минулий рік у країні стався "квантовий стрибок" глемпінгу", — коментує Андрій Родкін. Якщо у 2020-му наметових готелів було не більше пʼяти, то наразі їх у різних регіонах налічується близько 20-25. Наразі компанія працює над сімома проектами. Одним з найбільш розкішних став Royal Glamping, де доба проживання коштує до 5 тис. грн. Табір з девʼяти глемпів розташований за 50 км від Києва, у селі Кийлів на березі Канівського водосховища. Модулі наметового готелю оснащені по максимуму: у кожному є міні-кухня з мікрохвильовою піччю, санвузол з душем, кондиціонер і навіть сейф.

Важливо

3аповідник "Кийлівська Асканія". Єднання з природою неподалік столиці

Як розповідає Ксенія Кутепова, співзасновниця Royal Glamping, вони разом з чоловіком і трьома дітьми самі приїжджали в Кийлів на відпочинок і закохалися в ці місця, тому з майданчиком визначилися відразу. Ідея запуску глемпінгу виникла випадково. Сімʼя відправилася зі звичайними туристичними наметами в Одеську область, але подорож не склалася: під час шторму всі речі ледь не полетіли. Після цього подружжя стало шукати відповідний для відпочинку формат і дізналися про глемпінги. До цього, як зізнається Кутепова, з готельним бізнесом вони ніяк не були повʼязані, але вирішили спробувати і знайшли інвестора для реалізації проекту.

Поява нових бунгало в різних регіонах призведе до зниження вартості послуг і, отже, популяризації глемпінгу серед більш широких верств населення

Початкової мети створювати саме люксовий продукт у команди Royal Glamping не було. Але для засновників глемпінгу було важливо зробити його максимально безпечним і зручним.

"Ми хочемо, щоб наші гості відчували себе захищеними, тому на території є відеонагляд та охорона. Людина не повинна переживати за щось, тут вона зможе просто розслабитися і відпочити", — пояснює співзасновниця глемпінгу.

Рік гламуру. Лакшері-кемпінгів усе більше

За розрахунками бізнес-консалтингової компанії Grand View Research, до 2025 року середнє зростання ринку глемпінгів у світі становитиме 12,5%, а його загальний обсяг досягне $ 4,8 млрд. На Кіпрі 2023 рік навіть оголосили роком глемпінгу. Днями Саввас Пердіос, заступник міністра туризму країни, пообіцяв, що в найближчі два роки уряд сприятиме розвитку лакшері-кемпінгів. Правда, для цього необхідно внести зміни до законодавства, адже наразі такий бізнес у республіці ніяк не регулюється. Андрій Родкін не сумнівається, що через два-три роки про законодавче врегулювання ринку глемпінгів задумаються і в Україні. Поки ж глемпи сертифікуються як туристичні намети.

Дослідження цільової аудиторії допомогли сформувати портрет умовного глемпера. Це українці 25-40 років із середнім і вище середнього рівнем доходу

Як зазначає бізнесмен, сьогодні є попит на цікаві інвестиційні проекти, що і сприяє динамічній популяризації культури глемпінгів.

"Нашими клієнтами стають люди, які хочуть розвивати свої локації і готові вкладати кошти в розширення номерного фонду. Це, наприклад, заміські комплекси або готелі", — говорить Родкін. Наявність глемпінгу на готельній території стає відмінним бонусом і може залучити нових клієнтів, зацікавлених у незвичайному форматі відпочинку.

Влітку 2020 року ідеєю запустити франшизу глемпінгів в Україні загорівся Артур Лупашко, засновник і генеральний директор керівної компанії Ribas Hotels Group. Пандемія коронавірусу була в розпалі, проте це не збентежило бізнесмена і його команду. Лупашко опублікував у Facebook пост про глемпінги в Європі і запитав підписників, чи готові вони зупинятися в наметових готелях. Ентузіазм коментаторів переконав його, що варто ризикнути, і разом з партнерами він створив мережу Glamping Mandra. Перший глемпінг на три намети відкрився на пляжі Дністровського лиману в Затоці 29 серпня, у кожен глемп інвестували $ 6-8 тис. Як розповідає Сергій Боєв, керівний партнер Glamping Mandra, у цьому році одне бунгало обходиться дорожче — ціни значно зросли.

"Наразі повністю готовий глемп коштує $ 9 тис.", — уточнює Боєв.

[ + – ] Розваги для молодих. Платити за відпочинок у глемпінгах більше за інших готові молоді люд Фото: @apertoura

Заповнюваність глемпінгу в минулому році становила 87-95%, цього літа показник впав до 80%, але в компанії це пояснюють поганою погодою і сподіваються, що, як тільки закінчаться дощі, завантаженість виросте до 90-95%. Вартість проживання в літній час коливається від 1680 до 3600 грн за добу.

"Наша цільова аудиторія — люди 20-45 років, які втомилися від типового відпочинку і бажають відпочити на природі, але з усіма зручностями", — підкреслює Боєв.

У червні запустився ще один глемпінг мережі — цього разу в Каневі Черкаської області. Найближчим часом відкриється Мандра Шато Трубецького в Херсонській області, на території відомого "Виноробного господарства князя Трубецького". У цілому ж до 2030 року в мережі має зʼявитися близько 30 наметових готелів по всій Україні.

За словами Вікторії Берещак, експертки ринку нерухомості, значний фактор, що стимулює розвиток такого типу обʼєктів, — відносно невеликий обсяг інвестицій для будівництва порівняно з повноцінним курортним комплексом або готелем.

"Сума інвестицій в організацію глемпінгу може стартувати від $ 75 тис. для невеликого обʼєкта, де істотними статтями витрат стануть закупівля будинків або їх будівництво, монтаж на ділянці, інженерія, організація комфортного побуту, вибудовування бізнес-процесів і належного рівня сервісу", — коментує Берещак. Також доведеться витратитися на маркетинг, розміщення інформації на сервісах оренди житла, SMM-маркетинг.

Важливо

Комуналка 2.0. Чим відрізняється колівінг від гуртожитку чи від зйомної квартири

Однак, якщо період окупності готелю в допандемійні роки перевищував 13-15 років, то тут при правильно обраній стратегії, локації і належному рівні попиту знадобиться шість-вісім років, пояснює експерт.

"У разі ж невеликих форматів у курортних місцях термін зменшується до чотирьох років", — додає вона. Інші експерти кажуть, що терміни окупності можуть бути ще меншими — усього два-три роки.

Як запевняє Андрій Родкін, за сезон один глемп генерує близько $ 7-10 тис. доходу. У мережі Mandra розповідають, що дохід за перший рік роботи глемпінгу становить $ 99 тис., прибуток — $ 55 тис., за другий — $ 110 тис. і $ 63 тис. відповідно. За словами Вікторії Берещак, комплекс з 10 глемпів при 65-відсотковій заповнюваності з хорошими видовими характеристиками, рівнем комфорту і сервісу може генерувати $ 66-81 тис. прибутку на рік.

Сова за стінкою: комфортний відпочинок на природі

Яна Метьолкіна, тревел-блогерка та ексредакторка передачі "Орел і Решка", не так давно побувала на території глемпінгу Mandra в Затоці.

"Це прикольне місце, якісно зроблені будиночки, усередині все стильно обладнано, як у Pinterest, розташований на березі моря. Єдиний недолік — у них порушена ідея глемпінгу", — розповідає Метьолкіна. За її словами, формат має на увазі, що ти можеш жити зі зручностями, але все одно приїжджаєш на місце заради дикої природи.

"Там ніякої природи, у цілому, немає, тільки будиночки і дачне селище, — каже Яна. — Ти просто живеш у цих модних наметах на березі, і все. Виходить, вони взяли концепт, але до кінця не реалізували саму ідею".

Значний фактор, що стимулює розвиток такого типу об'єктів, — відносно невеликий обсяг інвестицій для будівництва

Як вважає Метьолкіна, формат глемпінгів насамперед розрахований на естетів.

"Він підходить для цінителів красивого життя і любителів експериментувати", — міркує блогерка.

Вікторія Берещак, у свою чергу, впевнена, що основна аудиторія глемпінгів — це представники креативної економіки, IT-фахівці і досвідчені мандрівники, які вже спробували такий відпочинок за кордоном.

"Середній вік гостей — 25-30 років. Зазвичай це пари без дітей, хоча все залежить від формату глемпінгу", — говорить експерт. Період перебування в наметовому готелі в середньому становить два-чотири дні.

За час роботи команда Glamping UA робила кілька досліджень цільової аудиторії такого відпочинку, завдяки чому сформувала портрет умовного глемпера. Це українці 25-40 років із середнім і вище середнього рівнем доходу. Молодші люди прагнуть отримати нові емоції і досліджувати незнайомі місця. Однак, відпочинок у бунгало часто вибирають і сімʼї з дітьми, зазначають у компанії.

"Люди хочуть на два-три дні виїхати на природу, посидіти ввечері біля багаття, але не хочуть жертвувати своїм комфортом", — пояснює Андрій Родкін. Туристи мають можливість ночувати в зручному ліжку, але при цьому чути за стінкою намету сову, яка гупає поруч на дереві. І це одна з причин, через яку вони готові вибирати глемпи, а не будиночок у лісі. Крім того, такий відпочинок обходиться дешевше за оренду заміської вілли.

На думку Вікторії Берещак, формат глемпінгів відкриває для інвесторів необмежені можливості.

"Вони можуть створювати концептуально цікаві обʼєкти, відштовхуючись від потреб різних цільових аудиторій, — коментує експертка ринку нерухомості. — Це можуть бути скандинавський мінімалізм, напівпрозорі сфери з краєвидом на Карпати або комфортабельні намети біля берегової лінії". При цьому є можливість експериментувати і з наповненням сервісів. Хтось робить ставку на рекреаційні зони, хтось — на спортивну інфраструктуру або лаунж-простір, а в інших місцях можуть бути підвищений рівень приватності, фешенебельне оздоблення та додаткові послуги у вигляді чанів і відкритих басейнів, розповідає Берещак.

Важливо

Маршрут на вихідні: з Києва - на південь! Кращі туристичні місця для автоподорожі в Херсон і Миколаїв

Експертка вважає, що найбільш популярними локаціями глемпінгу в Україні будуть Івано-Франківська, Одеська, Львівська та Закарпатська області. Причому близькість водоймищ і мальовничі краєвиди можуть підвищити середній чек на 20-30%.

Основним поштовхом до динамічного розвитку глемпінгу стало введення суворих карантинних обмежень через пандемію.

"Якщо раніше всі намагалися виїхати за кордон, то наразі більшість людей через заходи безпеки і страх захворіти, через небажання возитися з довідками воліють відпочивати всередині країни. Причому багато хто хоче мінімально контактувати з іншими, адже зберігся цей соціопатичний синдром, тому вибирають такий варіант на природі", — коментує Яна Метьолкіна.

Експерти сходяться на думці, що найближчим часом Україну очікує бум глемпінгу, а згодом це стане звичним форматом відпочинку поряд з класичним наметовим туризмом і орендою будиночків біля моря. Поява нових бунгало в різних регіонах призведе до зниження вартості послуг і, отже, популяризації глемпінгу серед більш широких верств населення.