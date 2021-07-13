Статистика коронавируса на 13 июля: 36 смертей от COVID-19, Киев лидирует по заражениям

За минувшие сутки в больницы госпитализировано 249 человек, а среди заболевших — 28 детей и 11 медицинских работников.

За 12 июля в Украине зафиксировано 481 новый случай заражения COVID-19, а жертвами коронавирусной инфекции стали 36 человек, сообщает пресс-служба МОЗ.

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По данным врачей, за прошлый день в медицинские учреждения госпитализировано 249 человек, а выздоровело — 750 человек.

В Украине за прошедшие сутки:

481 новых случай заражения (28 детей и 11 медработников);

госпитализировано — 249 человек;

летальные случаи — 36;

выздоровело — 750 пациентов.

За минувший день в Украине сделано 41120 тестов на COVID-19, из них:

методом ПЦР — 20909;

методом ИФА — 9783;

экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию — 10428.

Лидерами по заражаемости COVID-19 стали Киев, Донецкая, Одесская, Луганская и Харьковская области:

город Киев — 142 случая;

Донецкая область — 53 случая;

Одесская область — 49 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Харьковская область — 23 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 2241698 человек, летальных случаев — 52620, выздоровели 2178279 человек, и сделано более 11 млн ПЦР-тестов.

[ + – ] Статистика коронавируса за 12 июля

Ранее Фокус сообщал, что в Украине в центрах вакцинации начали прививать Pfizer. Вакцину производства Pfizer-BioNTech могут получить все желающие, но приоритет будет у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Также Фокус рассказывал, что в МОЗ назвали сроки четвертой волны COVID-19. По прогнозам медиков, четвертая вспышка коронавирусной инфекции ожидается осенью, и она, вероятно, станет последней в Украине.