Статистика коронавируса на 13 июля: 36 смертей от COVID-19, Киев лидирует по заражениям
За минувшие сутки в больницы госпитализировано 249 человек, а среди заболевших — 28 детей и 11 медицинских работников.
За 12 июля в Украине зафиксировано 481 новый случай заражения COVID-19, а жертвами коронавирусной инфекции стали 36 человек, сообщает пресс-служба МОЗ.
По данным врачей, за прошлый день в медицинские учреждения госпитализировано 249 человек, а выздоровело — 750 человек.
В Украине за прошедшие сутки:
- 481 новых случай заражения (28 детей и 11 медработников);
- госпитализировано — 249 человек;
- летальные случаи — 36;
- выздоровело — 750 пациентов.
За минувший день в Украине сделано 41120 тестов на COVID-19, из них:
- методом ПЦР — 20909;
- методом ИФА — 9783;
- экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию — 10428.
Лидерами по заражаемости COVID-19 стали Киев, Донецкая, Одесская, Луганская и Харьковская области:
- город Киев — 142 случая;
- Донецкая область — 53 случая;
- Одесская область — 49 случаев;
- Луганская область — 28 случаев;
- Харьковская область — 23 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 2241698 человек, летальных случаев — 52620, выздоровели 2178279 человек, и сделано более 11 млн ПЦР-тестов.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине в центрах вакцинации начали прививать Pfizer. Вакцину производства Pfizer-BioNTech могут получить все желающие, но приоритет будет у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.
Также Фокус рассказывал, что в МОЗ назвали сроки четвертой волны COVID-19. По прогнозам медиков, четвертая вспышка коронавирусной инфекции ожидается осенью, и она, вероятно, станет последней в Украине.