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Статистика коронавірусу на 13 липня: 36 смертей від COVID-19, Київ лідирує в зараженнях

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Фото: "Главком" | Коронавірус в Україні

За минулу добу до лікарень госпіталізували 249 осіб, а серед хворих — 28 дітей і 11 медичних працівників.

За 12 липня в Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19, а жертвами коронавірусної інфекції стали 36 осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними лікарів, за минулий день до медичних установ госпіталізували 249 осіб, а видужали — 750 осіб.

В Україні за минулу добу:

  • 481 новий випадок зараження (28 дітей і 11 медпрацівників);
  • госпіталізовано — 249 осіб;
  • летальні випадки — 36;
  • одужали — 750 пацієнтів.

За минулий день в Україні зроблено 41120 тестів на COVID-19, з них:

  • методом ПЛР — 20909;
  • методом ІФА — 9783;
  • експрес-тестами на коронавірусну інфекцію — 10428.

Лідерами в заражуваності COVID-19 стали Київ, Донецька, Одеська, Луганська і Харківська області:

  • місто Київ — 142 випадки;
  • Донецька область — 53 випадки;
  • Одеська область — 49 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Харківська область — 23 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 2241698 осіб, летальних випадків — 52620, одужали 2178279 чоловік, і зроблено понад 11 млн ПЛР-тестів.

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Статистика коронавірусу за 12 липня

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в центрах вакцинації почали прищеплювати Pfizer. Вакцину виробництва Pfizer-BioNTech можуть отримати всі охочі, але пріоритет буде в літніх і людей із супутніми захворюваннями.

Також Фокус розповідав, що в МОЗ назвали терміни четвертої хвилі COVID-19. За прогнозами медиків, четвертий спалах коронавірусної інфекції очікується восени, і вона, ймовірно, стане останньою в Україні.