Статистика коронавірусу на 13 липня: 36 смертей від COVID-19, Київ лідирує в зараженнях

За минулу добу до лікарень госпіталізували 249 осіб, а серед хворих — 28 дітей і 11 медичних працівників.

За 12 липня в Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19, а жертвами коронавірусної інфекції стали 36 осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.

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За даними лікарів, за минулий день до медичних установ госпіталізували 249 осіб, а видужали — 750 осіб.

В Україні за минулу добу:

481 новий випадок зараження (28 дітей і 11 медпрацівників);

госпіталізовано — 249 осіб;

летальні випадки — 36;

одужали — 750 пацієнтів.

За минулий день в Україні зроблено 41120 тестів на COVID-19, з них:

методом ПЛР — 20909;

методом ІФА — 9783;

експрес-тестами на коронавірусну інфекцію — 10428.

Лідерами в заражуваності COVID-19 стали Київ, Донецька, Одеська, Луганська і Харківська області:

місто Київ — 142 випадки;

Донецька область — 53 випадки;

Одеська область — 49 випадків;

Луганська область — 28 випадків;

Харківська область — 23 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 2241698 осіб, летальних випадків — 52620, одужали 2178279 чоловік, і зроблено понад 11 млн ПЛР-тестів.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 12 липня

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в центрах вакцинації почали прищеплювати Pfizer. Вакцину виробництва Pfizer-BioNTech можуть отримати всі охочі, але пріоритет буде в літніх і людей із супутніми захворюваннями.

Також Фокус розповідав, що в МОЗ назвали терміни четвертої хвилі COVID-19. За прогнозами медиків, четвертий спалах коронавірусної інфекції очікується восени, і вона, ймовірно, стане останньою в Україні.