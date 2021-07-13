Статистика коронавірусу на 13 липня: 36 смертей від COVID-19, Київ лідирує в зараженнях
За минулу добу до лікарень госпіталізували 249 осіб, а серед хворих — 28 дітей і 11 медичних працівників.
За 12 липня в Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19, а жертвами коронавірусної інфекції стали 36 осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.
За даними лікарів, за минулий день до медичних установ госпіталізували 249 осіб, а видужали — 750 осіб.
В Україні за минулу добу:
- 481 новий випадок зараження (28 дітей і 11 медпрацівників);
- госпіталізовано — 249 осіб;
- летальні випадки — 36;
- одужали — 750 пацієнтів.
За минулий день в Україні зроблено 41120 тестів на COVID-19, з них:
- методом ПЛР — 20909;
- методом ІФА — 9783;
- експрес-тестами на коронавірусну інфекцію — 10428.
Лідерами в заражуваності COVID-19 стали Київ, Донецька, Одеська, Луганська і Харківська області:
- місто Київ — 142 випадки;
- Донецька область — 53 випадки;
- Одеська область — 49 випадків;
- Луганська область — 28 випадків;
- Харківська область — 23 випадки.
З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 2241698 осіб, летальних випадків — 52620, одужали 2178279 чоловік, і зроблено понад 11 млн ПЛР-тестів.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в центрах вакцинації почали прищеплювати Pfizer. Вакцину виробництва Pfizer-BioNTech можуть отримати всі охочі, але пріоритет буде в літніх і людей із супутніми захворюваннями.
Також Фокус розповідав, що в МОЗ назвали терміни четвертої хвилі COVID-19. За прогнозами медиків, четвертий спалах коронавірусної інфекції очікується восени, і вона, ймовірно, стане останньою в Україні.