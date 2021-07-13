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В Одесской области из-за удара молнии загорелось пшеничное поле (фото)

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пожар, поле, пшеница, одесская область, фото
Фото: пресс-служба ГСЧС

Огонь уничтожил и повредил 7 га посевов на поле площадью 170 га.

Сотрудники ГСЧС потушили пожар на пшеничном поле у села Новокальчево в Березовском районе Одесской области. Вероятной причиной пожара спасатели считают удар молнии

Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 13:28. Преодолев расстояние 19 км, спасатели приступили к ликвидации пожара, говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в области.

Чтобы помешать распространению огня, работники предприятия "Агро-2000" вспахали трактором защитную борозду.

Спасатели совместно с работниками фермерского хозяйства пожар ликвидировали в 14:28. Огонь уничтожил 2 га и повредил 5 га пшеницы на корню. Площадь поля составляет 170 га. 

Погибших и пострадавших нет.

пожар, поле, пшеница, фото
пожар, поле, спасатели, фото

Напомним, в Карталинском районе на юге Челябинской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за опасности перехода огня лесных пожаров на три населенных пункта, в том числе село Париж.

В начале июля лесной пожар практически полностью уничтожил деревню Литтон в канадской провинции Британская Колумбия.