В Одеській області через удар блискавки загорілося пшеничне поле (фото)

Вогонь знищив і пошкодив 7 га посівів на полі площею 170 га.

Співробітники ДСНС загасили пожежу на пшеничному полі біля села Новокальчеве в Березівському районі Одеської області. Ймовірною причиною пожежі рятувальники вважають удар блискавки

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Повідомлення про пожежу надійшло 12 липня о 13:28. Подолавши відстань 19 км, рятувальники приступили до ліквідації пожежі, йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в області.

Щоб перешкодити поширенню вогню, працівники підприємства "Агро-2000" зорали трактором захисну борозну.

Рятувальники спільно з працівниками фермерського господарства пожежу ліквідували о 14:28. Вогонь знищив 2 га і пошкодив 5 га пшениці на корені. Площа поля становить 170 га.

Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у Карталинському районі на півдні Челябінської області влада оголосила режим надзвичайної ситуації (НС) через небезпеку переходу вогню лісових пожеж на три населених пункти, у тому числі село Париж.

На початку липня лісова пожежа практично повністю знищила село Літтон у канадській провінції Британська Колумбія.