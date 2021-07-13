Мошенник с поддельным паспортом забрал на почте под Одессой посылку за 750 тыс. грн

Мужчина знал, что в отделение должна прибыть компьютерная техника, и притворился адресатом. Однако на выходе он встретил сотрудников полиции.

В Авангардовской территориальной громаде Одесской области 26-летнего парня задержали на выходе из почтового отделения после того, как он обманным путем завладел посылкой стоимостью 750 тысяч гривен. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области.

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По словам правоохранителей, посылка пришла в отделение из Волыни, мужчина знал, что в ней находится компьютерная техника. Следствие утверждает, что он пришел с поддельным паспортом, притворившись получателем посылки.

Сотрудники полиции изъяли "документ" у мужчины и сообщили ему о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

На время судебного расследования парня взяли под стражу. После проведения экспертизы ему могут вручить еще одно подозрение — в подделке паспорта.

Подделка документов в Украине является уголовным преступлением, предусмотренным ст. 358 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 24-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением о краже посылки с iPhone в столичном отделении "Новой почты". По словам пострадавшего, он заказал последнюю модель смартфона Apple с доставкой и предварительно заплатил за устройство авансом. Однако когда он пришел в отделение, его сотрудники заявили, что товар уже выдан. Как сказал оператор, неизвестный мужчина показал документы и назвал уникальный СМС-код, который был отправлен получателю.

Напомним также, что бывший сотрудник "Новой Почты" украл товаров на 815 тысяч гривен. Менеджер забрал с работы ноутбук с корпоративной программой и получил доступ ко внутренней базе данных компании. Как выяснило следствие, мужчина изменял данные о доставке и бесплатно получал чужие посылки с дорогостоящими товарами. "Новой почте" пришлось неоднократно компенсировать ущерб клиентам.