Показал документы и код: клиент заявил о краже последнего iPhone на "Новой почте" в Киеве

Как сообщает "Новая почта", клиент не пришел за iPhone в одно из отделений Винницы, поэтому телефон отправили в Киев. Мошенник опередил отправителя и получил посылку по фальшивым документам.

24-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением о краже посылки с iPhone в столичном отделении "Новой почты". Подробности передает издание "Страна" со слов источников в правоохранительных органах.

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Пострадавший утверждает, что заказал последнюю модель смартфона Apple с доставкой, оплатив полную стоимость товара авансом. Когда парень пришел забирать посылку в отделение №127 в переулке Евгения Гуцало, сотрудники заявили — товар уже выдали. По словам оператора, неизвестный мужчина показал документы и назвал уникальный смс-код, который отправили получателю.

По данным "Страны", полиция начала уголовное производство по статье о мошенничестве и выясняет, каким образом злоумышленник мог получить конфиденциальную информацию об отправлении и клиенте "Новой почты". Правоохранители просматривают видеозаписи с камер наблюдения в отделении, чтобы установить личность подозреваемого, они не исключают, что мошеннику помогли сотрудники почтовой компании. По другой версии, преступник сам каким-то образом получил доступ к закрытой базе данных.

Представитель "Новой почты" подтвердил Фокусу, что в одном из почтовых отделений в Киеве произошел инцидент с посылкой. В настоящее время служба безопасности проводит внутреннее расследование и планирует передать собранные материалы правоохранителям.

"Служба безопасности компании в настоящее время проводит внутреннее расследование. Предварительно установлено, что клиент столкнулся с мошенниками. В частности имела место следующая схема: мошенник заказал телефон в одно из отделений Виннице, но за ним не пришел. По правилам компании посылка вернулась обратно отправителю. Однако мошенник опередил его и вместо отправителя, пользуясь поддельными документами, сам или с помощью партнера забрал посылку с телефоном", — прокомментировали в "Новой почте".

Ранее стало известно, что в Киеве загорелся прицеп "Новой почты" с посылками. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, однако часть отправлений полностью уничтожена. "Новая почта" обязалась выплатить компенсацию всем пострадавшим, согласно указанной стоимости.

Сообщали также, что бывший сотрудник "Новой Почты" украл товаров на 815 тысяч гривен. Менеджер забрал с работы ноутбук с корпоративной программой и получил доступ ко внутренней базе данных компании. Как выяснило следствие, мужчина изменял данные о доставке и бесплатно получал чужие посылки с дорогостоящими товарами. "Новой почте" пришлось неоднократно компенсировать ущерб клиентам.

В Киеве таможенники нашли 61 цветной бриллиант в почтовом отправлении, который не был задекларирован. Самые дорогие камни оценили в 5,3 тысячи и 2,9 тысячи долларов, отдельно выделили редкие бриллианты небесно-голубого цвета с зеленым оттенком.