Показав документи і код: клієнт заявив про крадіжку останнього iPhone на "Новій пошті" в Києві

Як повідомляє "Нова пошта", клієнт не прийшов за iPhone в одне з відділень Вінниці, тому телефон відправили до Києва. Шахрай випередив відправника й отримав посилку з фальшивими документами.

24-річний житель Києва звернувся в поліцію із заявою про крадіжку посилки з iPhone у столичному відділенні "Нової пошти". Подробиці передає видання "Країна" зі слів джерел у правоохоронних органах.

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Постраждалий стверджує, що замовив останню модель смартфона Apple з доставкою, сплативши повну вартість товару авансом. Коли хлопець прийшов забирати посилку у відділення №127 на провулку Євгена Гуцала, співробітники заявили — товар уже видали. За словами оператора, невідомий чоловік показав документи і назвав унікальний смс-код, який відправили одержувачу.

За даними "Країни", поліція почала кримінальне провадження за статтею про шахрайство і зʼясовує, яким чином зловмисник міг отримати конфіденційну інформацію про відправлення і клієнта "Нової пошти". Правоохоронці переглядають відеозаписи з камер спостереження у відділенні, щоб встановити особу підозрюваного, вони не виключають, що шахраєві допомогли співробітники поштової компанії. За іншою версією, злочинець сам якимось чином отримав доступ до закритої бази даних.

Представник "Нової пошти" підтвердив Фокусу, що в одному з поштових відділень у Києві стався інцидент з посилкою. Наразі служба безпеки проводить внутрішнє розслідування і планує передати зібрані матеріали правоохоронцям.

"Служба безпеки компанії наразі проводить внутрішнє розслідування. Попередньо встановлено, що клієнт зіткнувся з шахраями. Зокрема, була така схема: шахрай замовив телефон в одне з відділень Вінниці, але за ним не прийшов. За правилами компанії посилка повернулася назад відправнику. Однак, шахрай випередив його і замість відправника, користуючись підробленими документами, сам або за допомогою партнера забрав посилку з телефоном", — прокоментували в "Новій пошті".

Раніше стало відомо, що в Києві загорівся причіп "Нової пошти" з посилками. Пожежники швидко ліквідували загоряння, проте частина відправлень повністю знищена. "Нова пошта" взяла на себе зобовʼязання виплатити компенсацію всім постраждалим, згідно із зазначеною вартістю.

Повідомляли також, що колишній співробітник "Нової Пошти" вкрав товарів на 815 тисяч гривень. Менеджер забрав з роботи ноутбук з корпоративною програмою й отримав доступ до внутрішньої бази даних компанії. Як зʼясувало слідство, чоловік здавав дані про доставку і безкоштовно отримував чужі посилки з дорогими товарами. "Новій пошті" довелося неодноразово компенсувати збитки клієнтам.

У Києві митники знайшли 61 кольоровий діамант у поштовому відправленні, який не був задекларований. Найдорожчі камені оцінили в 5,3 тисячі і 2,9 тисячі доларів, окремо виділили рідкісні діаманти небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком.