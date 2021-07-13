Шахрай з підробленим паспортом забрав на пошті під Одесою посилку за 750 тис. грн

Чоловік знав, що у відділення повинна прибути комп'ютерна техніка, і прикинувся адресатом. Однак, на виході він зустрів співробітників поліції.

В Авангардівській територіальній громаді Одеської області 26-річного хлопця затримали на виході з поштового відділення після того, як він обманним шляхом заволодів посилкою вартістю 750 тисяч гривень. Про це повідомили в ГУ Нацполіції Одеської області.

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За словами правоохоронців, посилка прийшла до відділення з Волині, чоловік знав, що в ній компʼютерна техніка. Слідство стверджує, що він прийшов з підробленим паспортом, удавши із себе отримувача посилки.

Співробітники поліції вилучили "документ" у чоловіка і повідомили йому про підозру в шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пʼяти до 12 років з конфіскацією майна.

На час судового розслідування хлопця взяли під варту. Після проведення експертизи йому можуть вручити ще одну підозру — у підробці паспорта.

Підробка документів в Україні є кримінальним злочином, передбаченим ст. 358 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, 24-річний житель Києва звернувся в поліцію із заявою про крадіжку посилки з iPhone у столичному відділенні "Нової пошти". За словами постраждалого, він замовив останню модель смартфона Apple з доставкою і попередньо заплатив за пристрій авансом. Однак, коли він прийшов у відділення, його співробітники заявили, що товар уже видали. Як сказав оператор, невідомий чоловік показав документи і назвав унікальний СМС-код, який був відправлений одержувачу.

Нагадаємо також, що колишній співробітник "Нової Пошти" вкрав товарів на 815 тисяч гривень. Менеджер забрав з роботи ноутбук з корпоративною програмою й отримав доступ до внутрішньої бази даних компанії. Як зʼясувало слідство, чоловік видавав дані про доставку і безкоштовно отримував чужі посилки з дорогими товарами. "Новій пошті" довелося неодноразово компенсувати збитки клієнтам.