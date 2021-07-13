Ребенка с огнестрельным ранением из Новоград-Волынского на вертолете доставили в Киев (видео)

Вертолет с раненым мальчиком уже приземлился на одном из столичных стадионов, где его уже ждала бригада медиков. По словам врачей, он хорошо перенес полет.

9-летнего мальчика, который накануне получил огнестрельное ранение спины, вертолетом транспортировали из Новограда-Волынского (Житомирская область) на лечение в Киев. Об этом во вторник, 13 июля, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

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Для транспортировки использовали вертолет Системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел (МВД). Уже скоро ребенок окажется под наблюдением медиков Национальной специализированной больницы "Охматдет".

"Это именно тот экстренный случай, когда ради спасения ребенка подняты все силы, средства и возможности МВД. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь спасти ребенка", — заявил начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

Правоохранители пожелали мальчику скорейшего выздоровления.

Как сообщает "ТСН", ребенок приземлился на одном из столичных стадионов, где его уже ожидала бригада медиков. Оттуда его доставили в "Охматдет".

Медики позволили перелет мальчика, несмотря на то, что он находится в тяжелом состоянии. По их словам, он перенес полет "стабильно, без ухудшений". Помимо этого, как утверждают журналисты, в Киев едет мать мальчика. Она вместе с двумя детьми была на отдыхе за рубежом, а всего в семье четверо детей. После того как стало известно о произошедшем, она срочно отправилась домой.

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