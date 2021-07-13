Дитину з вогнепальним пораненням із Новоград-Волинського на вертольоті доставили в Київ (відео)

Вертоліт із пораненим хлопчиком вже приземлився на одному зі столичних стадіонів, де його вже чекала бригада медиків. За словами лікарів, він добре переніс політ.

9-річного хлопчика, який напередодні отримав вогнепальне поранення спини, вертольотом транспортували з Новоград-Волинського (Житомирська область) на лікування до Києва. Про це у вівторок, 13 липня, повідомила пресслужба Національної поліції України в Telegram.

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Для транспортування використовували вертоліт Системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ (МВС). Уже скоро дитина опиниться під наглядом медиків Національної спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Це саме той екстрений випадок, коли заради порятунку дитини залучені всі сили, засоби та можливості МВС. Ми зробили все від нас залежне, щоб допомогти врятувати дитину", — заявив начальник поліції Житомирської області Юрій Олійник.

Правоохоронці побажали хлопчикові якнайшвидшого одужання.

Як повідомляє "ТСН", дитина приземлилася на одному зі столичних стадіонів, де її вже чекала бригада медиків. Звідти хлопчика доставили в "Охматдит".

Медики дозволили переліт хлопчика, незважаючи на те, що він знаходиться у важкому стані. За їхніми словами, він переніс політ "стабільно, без погіршень". Крім цього, як стверджують журналісти, до Києва їде мати хлопчика. Вона разом із двома дітьми була на відпочинку за кордоном, а всього в родині четверо дітей. Після того як стало відомо про те, що сталося, вона терміново вирушила додому.

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