"По неосторожности": ранивший ребенка под Житомиром военный не признал своей вины

Мужчине, выстрелившему в 9-летнего мальчика, сообщили о подозрении, состояние ребенка стабильно тяжелое.

Причастность военнослужащего к ранению девятилетнего мальчика в Новоград-Волынском Житомирской области подтверждена.

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Об этом во вторник, 13 июля сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В ведомстве напомнили, что на данный момент ребенок находится в больнице без сознания, его состояние стабильно тяжелое.

Сегодня задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

При этом, отметили в прокуратуре, свою вину подозреваемый не признал, пояснив, что данное преступление совершил по неосторожности.

В пресс-службе добавили, что в суд подано ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств этого события. Также проверяется причастность данного военнослужащего к совершению других тяжких преступлений", – резюмировали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 12 июля в больницу Новоград-Волынского (Житомирская область) доставили 9-летнего мальчика с огнестрельным ранением спины. Силовики установили, что к ранению 9-летнего мальчика причастен житель Киева, военнослужащий.

Позже стало известно, что мальчика, который накануне получил огнестрельное ранение спины, вертолетом транспортировали из Новограда-Волынского на лечение в Киев.