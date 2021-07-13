"По необережності": військовий, що поранив дитину під Житомиром, не визнав своєї провини

Чоловікові, вистрілив в 9-річного хлопчика, повідомили про підозру, стан дитини стабільно важкий.

Причетність військовослужбовця до поранення девʼятирічного хлопчика у Новоград-Волинському Житомирської області підтверджена.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це у вівторок, 13 липня повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У відомстві нагадали, що зараз дитина знаходиться в лікарні без свідомості, її стан стабільно важкий.

Сьогодні затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

При цьому, зазначили в прокуратурі, свою вину підозрюваний не визнав, пояснивши, що цей злочин скоїв з необережності.

У пресслужбі додали, що в суд подане клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин цієї події. Також перевіряється причетність цього військовослужбовця до скоєння інших тяжких злочинів", — резюмували у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, 12 липня в лікарню Новоград-Волинського (Житомирська область) доставили 9-річного хлопчика з вогнепальним пораненням спини. Силовики встановили, що до поранення 9-річного хлопчика причетний житель Києва, військовослужбовець.

Пізніше стало відомо, що хлопчика, який напередодні отримав вогнепальне поранення спини, вертольотом транспортували з Новограда-Волинського на лікування до Києва.