Полиция расследует массовое отравление на заводе в Хмельницком: "Вещество попало впервые"

Около десяти человек пожаловались на головокружение, головную боль, повышение температуры, жжение во рту и глазах. Четырех пациентов доставили в больницу.

13 июля в Хмельницком произошло массовое отравление на заводе по производству автомобильных запчастей. Подробности выяснили корреспонденты программы "Чрезвычайные происшествия" на телеканале "ICTV".

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Несколько сотрудников завода "SEBN UA" пожаловались на головную боль и головокружение посреди рабочего дня. На место происшествия прибыли несколько бригад "скорой помощи", у некоторых пациентов медики диагностировали ожоги слизистой поверхности глаз и рта, сухость во рту, повышенное давление и температуру. Руководство отказалось давать комментарии.

"Мы осмотрели трех человек и оказали им медицинскую помощь", — заявила врач Анна Маркова. — "Возможно, это отравление, все таки, завод".

Всего к медикам обратились более десяти человек, четырех из увезли в Хмельницкую городскую больницу, однако они отказались от госпитализации. Эту информацию подтвердил дежурный врач Алексей Дубовик:

"Якобы на работе они отравились неизвестным веществом. Впервые это вещество попало к ним на завод, почувствовали себя плохо, вызвали скорую, их привезли сюда".

По данным СМИ, предприятие продолжает работать, пока Госпродпотребслужба ведет проверку. Спикер полиции Хмельницкого Людмила Берестовская сообщила об открытии уголовного производства о нарушении законодательства об охране труда, виновникам происшествия грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно о массовом отравлении на "Глобинском мясокомбинате" под Полтавой. Симптомы почувствовали 16 человек, 14 из них госпитализировали. Спасатели получили сообщение о неизвестном веществе в сортировочном цеху, причина инцидента устанавливается, а предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Недавно полиция открыла уголовное производство из-за массового отравления подростков в Ивано-Франковской области. Выпускники гимназии из Коростеня приехали отметить окончание учебы на базу отдыха "Вилла Уютная", где их накормили обедом и ужином, уже на следующий день в больницу обратились 12 подростков и один взрослый.